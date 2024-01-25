الإمارات تواصل جهودها لإغاثة الأشقاء في غزة بـ 147 طائرة خلال 81 يوماً

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»،.

وسيرت الإمارات 147 طائرة لليوم الـ81 من الجسر الجوي ضمن عملية الفارس الشهم3، إضافة إلى سفينة شحن، و320 شاحنة

نقلت المساعدات براً عبر مصر إلى القطاع، بإجمالي 10451 طناً من المساعدات الإغاثية، وإنشاء 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، كما استقبلت 2243 حالة مرضية للعلاج بالمستشفى الميداني في غزة، و

425 حالة في مستشفيات الدولة،

وذلك من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال.



عملية إنسانية

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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