واشنطن وبغداد تعتزمان إجراء محادثات لإنهاء وجود قوات التحالف في العراق



يتوقع أن تجري واشنطن وبغداد محادثات رسمية قريبا لإنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم تشكيله لمحاربة تنظيم داعش في العراق، حسبما أعلنت الحكومتان يوم الخميس.

وكان للولايات المتحدة وجود مستمر في العراق منذ

عام 2003. ورغم مغادرة جميع القوات القتالية الأمريكية عام 2011، إلا أن آلاف الجنود عادوا عام 2014 لمساعدة الحكومة العراقية على هزيمة تنظيم داعش.

وفي السنوات التي تلت ذلك كان وجود القوات الأمريكية، التي ظلت هناك للقيام بمهام مساندة وتدريب لمكافحة داعش، بمثابة مانع لنشاط فصيل مؤثر بشكل متزايد من الميليشيات والسياسيين المتحالفين مع إيران في البلاد.

وفي بيان، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن المناقشات ستجري في اللجنة العسكرية العليا التي تم الاتفاق عليها الصيف الماضي

حول " الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين العراق والولايات المتحدة".

وذكرت الخارجية العراقية في بيان إن بغداد تهدف إلى "صياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق والبدء في التخفيض التدريجي المقصود لمستشاريها على الأراضي العراقية"، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء مهمة التحالف و"الانتقال إلى علاقات سياسية واقتصادية ثنائية شاملة مع دوله".

وأضافت أن العراق ملتزم بضمان "سلامة مستشاري التحالف الدولي خلال فترة التفاوض في جميع أنحاء البلاد والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد".

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