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حماس تعلن اعتزامها وقف إطلاق النار بشرط التزام إسرائيل

1/25/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «حماس» أن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار في غزة تصدره محكمة العدل الدولية شرط التزام إسرائيل.

وأوضح أسامة حمدان، المسؤول البارز في حماس، في مؤتمر صحفي اليوم في بيروت، أن الحركة ستفرج عن كل الرهائن لديها إذا أفرجت إسرائيل عن كل السجناء الفلسطينيين.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، مقتل 25900 فلسطيني وإصابة 64110 آخرين في العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

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