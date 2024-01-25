حماس تعلن اعتزامها وقف إطلاق النار بشرط التزام إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت «حماس» أن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار في غزة تصدره محكمة العدل الدولية شرط التزام إسرائيل.
وأوضح أسامة حمدان، المسؤول البارز في حماس، في مؤتمر صحفي اليوم في بيروت، أن الحركة ستفرج عن كل الرهائن لديها إذا أفرجت إسرائيل عن كل السجناء الفلسطينيين.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، مقتل 25900 فلسطيني وإصابة 64110 آخرين في العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
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