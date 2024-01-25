إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة في الكويت

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، تمكن الأجهزة الأمنية، متمثلةً في جهاز أمن الدولة، من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة وقتل أشخاص.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان صحفي، تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها، وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون إلى تنظيم إرهابي.
وقالت إنه «تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
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