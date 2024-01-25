Friday, 26 January 2024 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة في الكويت

1/25/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، تمكن الأجهزة الأمنية، متمثلةً في جهاز أمن الدولة، من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة وقتل أشخاص.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان صحفي، تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها، وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون إلى تنظيم إرهابي.

وقالت إنه «تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN25012024000110011019ID1107770143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث