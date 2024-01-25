إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، تمكن الأجهزة الأمنية، متمثلةً في جهاز أمن الدولة، من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة وقتل أشخاص.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان صحفي، تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها، وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون إلى تنظيم إرهابي.

وقالت إنه «تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

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