(اتحاد الكرة) يكشف عن الشعار الجديد لمسابقة كأس سمو الأمير بنسختها الجديدة 2023/2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن الشعار الجديد لمسابقة كأس سمو الأمير بنسختها الجديدة لعام 2023/2024 خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس.
وقال نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية هايف المطيري خلال المؤتمر الصحفي إن الآمال معقودة على الأندية لتقديم بطولة عالية المستوى تليق بالمكانة العريقة لهذه الكأس الغالية والتي تحمل اسم سمو الأمير.
واضاف المطيري "نحن في الاتحاد حريصون على إظهار هذه البطولة بأفضل صورة تتواكب مع مكانتها وتاريخها منذ تأسيس الاتحاد مع ثقتنا الكاملة في تعاون جميع الأندية لإظهارها بأفضل صورة مأمولة من قبل الجميع".
من ناحيته قال أمين سر الاتحاد صلاح القناعي إن الكأس تحمل تصميما فريدا من نوعه يعادل أهمية الكأس ومكانتها آملا من الأندية تقديم مباريات بمستوى جيد والأهم وجود الروح الرياضية بين الجميع.
وأوضح القناعي ان تصميم الكأس يتضمن "توليفا فنيا من خط واحد يبتدئ بنقطة من القاعدة وهي الكويت فينطلق الخط ويستمر بالدوران حول الكرة دون تلامس للأطراف حتى ينتهي بالكويت مرة أخرى تحت فكرة (من الكويت ننطلق ونتنافس وننتهي وإلى الكويت للتتويج باللقب)".
وشارك في المؤتمر الصحفي الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة (زين) وليد الخشتي.
ومن المقرر تنطلق مسابقة كأس سمو الأمير غدا الجمعة بمواجهتين الاولى بين العربي والصليبيخات والثانية بين النصر والساحل على أن يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقا.(النهاية)
ح م ش / ط أ ب
MENAFN25012024000071011013ID1107770086
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.