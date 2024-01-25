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(اتحاد الكرة) يكشف عن الشعار الجديد لمسابقة كأس سمو الأمير بنسختها الجديدة 2023/2024

1/25/2024 2:42:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن الشعار الجديد لمسابقة كأس سمو الأمير بنسختها الجديدة لعام 2023/2024 خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس.
وقال نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية هايف المطيري خلال المؤتمر الصحفي إن الآمال معقودة على الأندية لتقديم بطولة عالية المستوى تليق بالمكانة العريقة لهذه الكأس الغالية والتي تحمل اسم سمو الأمير.
واضاف المطيري "نحن في الاتحاد حريصون على إظهار هذه البطولة بأفضل صورة تتواكب مع مكانتها وتاريخها منذ تأسيس الاتحاد مع ثقتنا الكاملة في تعاون جميع الأندية لإظهارها بأفضل صورة مأمولة من قبل الجميع".
من ناحيته قال أمين سر الاتحاد صلاح القناعي إن الكأس تحمل تصميما فريدا من نوعه يعادل أهمية الكأس ومكانتها آملا من الأندية تقديم مباريات بمستوى جيد والأهم وجود الروح الرياضية بين الجميع.
وأوضح القناعي ان تصميم الكأس يتضمن "توليفا فنيا من خط واحد يبتدئ بنقطة من القاعدة وهي الكويت فينطلق الخط ويستمر بالدوران حول الكرة دون تلامس للأطراف حتى ينتهي بالكويت مرة أخرى تحت فكرة (من الكويت ننطلق ونتنافس وننتهي وإلى الكويت للتتويج باللقب)".
وشارك في المؤتمر الصحفي الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة (زين) وليد الخشتي.
ومن المقرر تنطلق مسابقة كأس سمو الأمير غدا الجمعة بمواجهتين الاولى بين العربي والصليبيخات والثانية بين النصر والساحل على أن يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقا.(النهاية)

ح م ش / ط أ ب




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