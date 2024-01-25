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المجلس الدستوري الفرنسي يرفض أجزاء من قانون الهجرة المثير للجدل

1/25/2024 2:42:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 25 - 1 (كونا) -- رفض المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس أجزاء كبيرة من قانون الهجرة المثير للجدل مع فرض رقابة واسعة النطاق على النص بما في ذلك تشديد شروط الحصول على المزايا الاجتماعية.
ونقلت محطة (بي إف إم) الإخبارية اعتراض قضاة المجلس الدستوري على 32 مادة (أكثر من ثلث النص) حيث تخضع للرقابة الكاملة أو الجزئية.
وقرر المجلس فرض رقابة على ثلاث مواد أخرى (جزئيا أو كليا) على أساس موضوعي ومن بين هذه الإجراءات تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية ولم شمل الأسرة وإدخال "وديعة العودة" للطلاب الأجانب.
وينص القانون الذي اعتمده البرلمان الفرنسي في ديسمبر الماضي على تقليص الإعانات الاجتماعية للأجانب مع تحديد الحصص الخاصة بالهجرة كما يعيد النظر في قانون حصول الطفل على الجنسية لدى ولادته في فرنسا تلقائيا كذلك يمكن أن يفقد "مزدوجي" الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد رجال إنفاذ القانون جنسيتهم الفرنسية.
يذكر ان شهدت فرنسا العام الماضي اضطرابات في الشارع الفرنسي خلال فترة رئاسة إليزابيث بورن لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمها التعديلات التي تمت لنظام التقاعد المثير للجدل والآخر وهو قانون الهجرة الذي أقر نهاية العام الماضي. (النهاية)

م ع / ر س




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