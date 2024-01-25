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الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات بالاشتراك مع بريطانيا على قادة بارزين في ميليشيا (الحوثي)

1/25/2024 2:42:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 1 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس أنها فرضت عقوبات على قادة بارزين في ميليشيا (الحوثي) بالتزامن مع اتخاذ بريطانيا إجراءات مماثلة وذلك بسبب هجمات الميليشيا الأخيرة على السفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها فرض عقوبات على "مسؤولين رئيسيين" في ميليشيا (الحوثي) "لدعمهم أعمالا إرهابية تستهدف الشحن التجاري".
وأشارت إلى أن إجراء اليوم يستهدف "أربعة أفراد دعموا هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية رهائن".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في تصريح تضمنه البيان إن "الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل قانوني تهدد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي".
وشدد على أن الإجراء الأمريكي البريطاني المشترك "يوضح عملنا الجماعي للاستفادة من جميع السلطات لوقف هذه الهجمات".
ومن جانبه أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بيانا أكد فيه أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا على "مسؤولين عسكريين" في ميليشيا (الحوثي) تأتي في سياق مواصلة "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الحوثيين على هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن". (النهاية)

ر س ر / م ع ع




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