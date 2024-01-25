الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات بالاشتراك مع بريطانيا على قادة بارزين في ميليشيا (الحوثي)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 1 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس أنها فرضت عقوبات على قادة بارزين في ميليشيا (الحوثي) بالتزامن مع اتخاذ بريطانيا إجراءات مماثلة وذلك بسبب هجمات الميليشيا الأخيرة على السفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها فرض عقوبات على "مسؤولين رئيسيين" في ميليشيا (الحوثي) "لدعمهم أعمالا إرهابية تستهدف الشحن التجاري".
وأشارت إلى أن إجراء اليوم يستهدف "أربعة أفراد دعموا هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية رهائن".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في تصريح تضمنه البيان إن "الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل قانوني تهدد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي".
وشدد على أن الإجراء الأمريكي البريطاني المشترك "يوضح عملنا الجماعي للاستفادة من جميع السلطات لوقف هذه الهجمات".
ومن جانبه أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بيانا أكد فيه أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا على "مسؤولين عسكريين" في ميليشيا (الحوثي) تأتي في سياق مواصلة "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الحوثيين على هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن". (النهاية)
ر س ر / م ع ع
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