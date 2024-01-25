Friday, 26 January 2024 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الداخلية): فتح الالتحاق بعائل بضوابط وشروط جديدة

1/25/2024 2:42:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بعائل في مختلف إدارات شؤون الإقامة في البلاد وفق ضوابط وشروط جديدة اعتبارا من يوم الاحد المقبل.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان ان هذا القرار جاء بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وذكرت أنه سيتم استقبال الطلبات بعد صدور القرار الوزاري رقم (56 لسنة 2024) الذي وضع شروطا وضوابط جديدة تنظم عملية إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل من خلال رفع شرط الراتب إلى 800 دينار وأن يكون صاحب الطلب من حملة المؤهلات الجامعية ومهنته في البلاد مطابقة لتخصصه.(النهاية)

ح م د / ط أ ب




MENAFN25012024000071011013ID1107770083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث