(الداخلية): فتح الالتحاق بعائل بضوابط وشروط جديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بعائل في مختلف إدارات شؤون الإقامة في البلاد وفق ضوابط وشروط جديدة اعتبارا من يوم الاحد المقبل.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان ان هذا القرار جاء بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وذكرت أنه سيتم استقبال الطلبات بعد صدور القرار الوزاري رقم (56 لسنة 2024) الذي وضع شروطا وضوابط جديدة تنظم عملية إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل من خلال رفع شرط الراتب إلى 800 دينار وأن يكون صاحب الطلب من حملة المؤهلات الجامعية ومهنته في البلاد مطابقة لتخصصه.(النهاية)
ح م د / ط أ ب
MENAFN25012024000071011013ID1107770083
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.