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منتخب السعودية يتعادل مع تايلاند ويواجه كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا

1/25/2024 2:42:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 25 - 1 (كونا) -- تأهل منتخبا السعودية وتايلاند اليوم الخميس للدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم بقطر بعد تعادلهما دون أهداف فيما أقصي المنتخب العماني من البطولة بعد تعادله مع قيرغيزستان بهدف لمثله.
وكان المنتخب العماني متقدما بالنتيجة منذ الدقيقة الثامنة عن طريق لاعبه محسن الغساني حتى آخر عشر دقائق عندما أدرك لاعب قيرغيزستان جويل كوجو التعادل ليحرم الفريق العماني من التأهل للدور ال16 من البطولة.
وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب السعودي المجموعة بسبع نقاط يرافقه إلى الدور الثاني منتخب تايلاند ثانيا بخمس نقاط فيما بقي عمان ثالثا بنقطتين وقيرغيزستان بنقطة واحدة رابعا.
وستنطلق الأحد المقبل مباريات الدور ثمن النهائي بلقاءين يجمع الأول أستراليا مع إندونيسيا فيما تلعب طاجيكستان ضد الإمارات في اللقاء الثاني.
ويواجه المنتخب العراقي نظيره الأردني الاثنين المقبل في المباراة الأولى فيما تلعب قطر ضد فلسطين في المواجهة الثانية في الدور نفسه.
ويوم الثلاثاء المقبل يلعب منتخب أوزبكستان ضد تايلاند ويواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي في أقوى مواجهات الدور ثمن النهائي للبطولة.
وتختتم مباريات دور ال16 يوم الأربعاء المقبل بلقاءين يجمع الأول البحرين مع اليابان فيما تعلب إيران ضد سوريا.
يذكر ان بطولة أمم آسيا لكرة القدم انطلقت عام 1956 في هونغ كونغ ويعد منتخب اليابان البطل التاريخي لها بأربعة ألقاب يليه بالمركز الثاني السعودية وإيران بثلاثة ألقاب وكوريا الجنوبية بلقبين اثنين في حين يعتبر المنتخب الكويتي أول فريق عربي آسيوي يحرز اللقب في عام 1980 عندما استضاف البطولة. (النهاية)

س س س / ر س




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