منتخب السعودية يتعادل مع تايلاند ويواجه كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 25 - 1 (كونا) -- تأهل منتخبا السعودية وتايلاند اليوم الخميس للدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم بقطر بعد تعادلهما دون أهداف فيما أقصي المنتخب العماني من البطولة بعد تعادله مع قيرغيزستان بهدف لمثله.
وكان المنتخب العماني متقدما بالنتيجة منذ الدقيقة الثامنة عن طريق لاعبه محسن الغساني حتى آخر عشر دقائق عندما أدرك لاعب قيرغيزستان جويل كوجو التعادل ليحرم الفريق العماني من التأهل للدور ال16 من البطولة.
وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب السعودي المجموعة بسبع نقاط يرافقه إلى الدور الثاني منتخب تايلاند ثانيا بخمس نقاط فيما بقي عمان ثالثا بنقطتين وقيرغيزستان بنقطة واحدة رابعا.
وستنطلق الأحد المقبل مباريات الدور ثمن النهائي بلقاءين يجمع الأول أستراليا مع إندونيسيا فيما تلعب طاجيكستان ضد الإمارات في اللقاء الثاني.
ويواجه المنتخب العراقي نظيره الأردني الاثنين المقبل في المباراة الأولى فيما تلعب قطر ضد فلسطين في المواجهة الثانية في الدور نفسه.
ويوم الثلاثاء المقبل يلعب منتخب أوزبكستان ضد تايلاند ويواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي في أقوى مواجهات الدور ثمن النهائي للبطولة.
وتختتم مباريات دور ال16 يوم الأربعاء المقبل بلقاءين يجمع الأول البحرين مع اليابان فيما تعلب إيران ضد سوريا.
يذكر ان بطولة أمم آسيا لكرة القدم انطلقت عام 1956 في هونغ كونغ ويعد منتخب اليابان البطل التاريخي لها بأربعة ألقاب يليه بالمركز الثاني السعودية وإيران بثلاثة ألقاب وكوريا الجنوبية بلقبين اثنين في حين يعتبر المنتخب الكويتي أول فريق عربي آسيوي يحرز اللقب في عام 1980 عندما استضاف البطولة. (النهاية)
س س س / ر س
MENAFN25012024000071011013ID1107770081
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.