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قطر تهزم اليابان وتتوج بلقب كأس آسيا لكرة اليد للمرة السادسة على التوالي

1/25/2024 2:42:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 25 - 1 (كونا) -- توج منتخب قطر لكرة اليد اليوم الخميس بلقب كأس آسيا للمرة السادسة على التوالي بعد فوزه على اليابان (30 - 24) في نهائي البطولة الآسيوية ال21 المقامة في البحرين.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تمكن المنتخب البحريني من الفوز على نظيره الكويتي بنتيجة (26 - 17) ليحصل على الميدالية البرونزية في البطولة.
وتأهلت منتخبات الكويت والبحرين وقطر واليابان إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من 14 يناير إلى الثاني من فبراير 2025.
ويعد منتخب كوريا الجنوبية البطل التاريخي للمسابقة التي انطلقت في الكويت عام 1977 برصيد تسعة ألقاب يليه بالمركز الثاني منتخب قطر بستة ألقاب والكويت بأربعة واليابان بلقبين اثنين. (النهاية)

خ ن ع / ر س




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