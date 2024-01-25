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وزير الدفاع الأمريكي: اجتماعات اللجنة العسكرية مع العراق تبدأ خلال أيام

1/25/2024 2:42:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 1 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية الأمريكية ـ العراقية ستبدأ خلال الأيام المقبلة.
وقال أوستن في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إن هذه الاجتماعات تأتي في إطار عملية التزم بها الجانبان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في 7 و8 أغسطس من عام 2023 في واشنطن.
وشدد على أن اجتماعات مجموعة العمل العسكرية الأمريكية - العراقية ستمكن من الانتقال إلى شراكة أمنية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق بناء على النجاحات التي تحققت في حملة هزيمة تنظيم "داعش" بالشراكة مع التحالف الدولي ضد هذا التنظيم.
وأكد أوستن على أن تواجد أفراد عسكريين أمريكيين في العراق جاء بدعوة من الحكومة العراقية كجزء من مهمة عملية "العزم الصلب" لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين لقوات الأمن العراقية في قتالها المستمر ضد تنظيم داعش مشددا على أن تظل ملتزمة بعراق آمن ومستقر وذو سيادة.
واليوم قال العراق إن المفاوضات مع الولايات المتحدة نجحت لإطلاق عمل "لجنة عسكرية عليا" بين البلدين لتقييم خطر تنظيم "داعش" ووضع سقف زمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق.
ويأتي ذلك غداة إعلان بغداد أن سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق إلينا رومانوسكي سلمت وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "رسالة مهمة" من حكومة الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان مقتضب لها أن "الرسالة ستدرس من قبل رئيس الوزراء محمد السوداني والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريبا".
ولم يكشف البيان العراقي عن فحوى الرسالة الأمريكية ولا عن محاورها الرئيسية، غير أنها تأتي في وقت تزايدت فيه الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقرات التحالف الدولي في العراق وبعد ساعات من قصف أمريكي على مواقع ميليشيات عراقية في بابل والأنبار قوبل بتنديد عراقي.
ويرتبط العراق مع الولايات المتحدة باتفاقية إطار استراتيجي فيما تقود الولايات المتحدة قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) في العراق. (النهاية)

ر س ر / ه س ص


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