وزير الدفاع الأمريكي: اجتماعات اللجنة العسكرية مع العراق تبدأ خلال أيام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 1 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية الأمريكية ـ العراقية ستبدأ خلال الأيام المقبلة.
وقال أوستن في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إن هذه الاجتماعات تأتي في إطار عملية التزم بها الجانبان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في 7 و8 أغسطس من عام 2023 في واشنطن.
وشدد على أن اجتماعات مجموعة العمل العسكرية الأمريكية - العراقية ستمكن من الانتقال إلى شراكة أمنية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق بناء على النجاحات التي تحققت في حملة هزيمة تنظيم "داعش" بالشراكة مع التحالف الدولي ضد هذا التنظيم.
وأكد أوستن على أن تواجد أفراد عسكريين أمريكيين في العراق جاء بدعوة من الحكومة العراقية كجزء من مهمة عملية "العزم الصلب" لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين لقوات الأمن العراقية في قتالها المستمر ضد تنظيم داعش مشددا على أن تظل ملتزمة بعراق آمن ومستقر وذو سيادة.
واليوم قال العراق إن المفاوضات مع الولايات المتحدة نجحت لإطلاق عمل "لجنة عسكرية عليا" بين البلدين لتقييم خطر تنظيم "داعش" ووضع سقف زمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق.
ويأتي ذلك غداة إعلان بغداد أن سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق إلينا رومانوسكي سلمت وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "رسالة مهمة" من حكومة الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان مقتضب لها أن "الرسالة ستدرس من قبل رئيس الوزراء محمد السوداني والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريبا".
ولم يكشف البيان العراقي عن فحوى الرسالة الأمريكية ولا عن محاورها الرئيسية، غير أنها تأتي في وقت تزايدت فيه الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقرات التحالف الدولي في العراق وبعد ساعات من قصف أمريكي على مواقع ميليشيات عراقية في بابل والأنبار قوبل بتنديد عراقي.
ويرتبط العراق مع الولايات المتحدة باتفاقية إطار استراتيجي فيما تقود الولايات المتحدة قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) في العراق. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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