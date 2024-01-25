(الداخلية): إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة تابعة للطائفة الشيعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس تمكن الأجهزة الأمنية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها والقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون الى تنظيم إرهابي.
وقالت انه "تم احالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".(النهاية)
ح م د / ط أ ب
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