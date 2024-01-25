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(الداخلية): إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة تابعة للطائفة الشيعية

1/25/2024 2:42:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس تمكن الأجهزة الأمنية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها والقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون الى تنظيم إرهابي.
وقالت انه "تم احالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".(النهاية)

ح م د / ط أ ب




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