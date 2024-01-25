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(هيئة الرياضة): رصدنا أخطاء بمشروع استاد نادي الصليبيخات وسيتم حلها قبل استضافته المباريات

1/25/2024 2:42:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- قالت الهيئة العامة للرياضة إنها رصدت بعض الأخطاء في مشروع استاد نادي الصليبيخات الرياضي تتعلق بتصاميم المشروع وسيتم حلها قبل دخول المشروع حيز الخدمة واستضافة المباريات.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس أن هناك متابعة من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشوون الاتصالات داود معرفي والمدير العام للهيئة يوسف البيدان للوقوف على أسباب المشكلة وأفضل السبل لإيجاد حلول لها.
وأضافت أن الوزير معرفي حريص على تصحيح الأخطاء مع تلافي هذه الأمور في الإنشاءات الجديدة مشيرة الى انها أحالت الأمر إلى لجنة التحقيق بشأن المخالفات التي تتعلق بأعمال الهيئة لبحث تلك المخالفات.
واوضحت ان الخطأ يتعلق بالمنطقة على جانب المنصة (منطقة كبار الزوار) وزوايا الرؤية فيها مضيفة ان الحل بسيط وسيتم بفترة وجيزة اذ سيتم إنشاء هيكل معدني يتم من خلاله توفير زوايا الرؤية لكامل جوانب الملعب.
وبينت الهيئة انها وبعد رصدها لهذا الخطأ منذ فترة ارتأت عدم ايقاف العمل وتأخير البرنامج الزمني في استلام الاستاد وايصال التيار الكهربائي بما لا يؤثر على البرنامج الزمني لاستلام المشروع الذي يعد من الأولويات لأهميته للشباب الرياضي.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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