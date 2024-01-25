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عقوبات بريطانية ـ أميركية على مسؤولين حوثيين لدورهم في مهاجمة السفن بالبحر الأحمر

1/25/2024 2:40:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت لندن وواشنطن فرض عقوبات على أربعة مسؤولين حوثيين في اليمن تعتبران أنهم مسؤولون عن تنظيم هجمات على سفن في البحر الأحمر ما يعيق النقل البحري في المنطقة.
وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كامرون في بيان «تعزز هذه العقوبات الرسالة الواضحة التي وجهناها إلى الحوثيين في الأسابيع الأخيرة (..) سنواصل مع حلفائنا استهداف المسؤولين عن الهجمات غير المقبولة وغير الشرعية التي يشنها الحوثيون وتهدد حياة بحارة أبرياء وتؤثر على شحنات المساعدات إلى الشعب اليمني».
وأكد البيان أن العقوبات تشمل تجميد أصول هؤلاء المسؤولين ومنعهم من دخول الأراضي البريطانية.

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