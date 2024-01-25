عقوبات بريطانية ـ أميركية على مسؤولين حوثيين لدورهم في مهاجمة السفن بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت لندن وواشنطن فرض عقوبات على أربعة مسؤولين حوثيين في اليمن تعتبران أنهم مسؤولون عن تنظيم هجمات على سفن في البحر الأحمر ما يعيق النقل البحري في المنطقة.
وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كامرون في بيان «تعزز هذه العقوبات الرسالة الواضحة التي وجهناها إلى الحوثيين في الأسابيع الأخيرة (..) سنواصل مع حلفائنا استهداف المسؤولين عن الهجمات غير المقبولة وغير الشرعية التي يشنها الحوثيون وتهدد حياة بحارة أبرياء وتؤثر على شحنات المساعدات إلى الشعب اليمني».
وأكد البيان أن العقوبات تشمل تجميد أصول هؤلاء المسؤولين ومنعهم من دخول الأراضي البريطانية.
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