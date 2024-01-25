Friday, 26 January 2024 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشرات القتلى في هجومين بوسط نيجيريا

1/25/2024 2:40:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدى هجومان وقعا في وسط نيجيريا إلى مقتل عشرات الأشخاص بحسب زعيمين محليين وتقرير للصليب الأحمر النيجيري اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
ووقع الهجومان في ولاية بلاتو على الرغم من حظر التجول الساري في منطقة مانغو منذ الثلاثاء الفائت وهما الأحدث في موجة من العنف الطائفي بدأت منذ عيد الميلاد. وقد أضرمت النيران في مدارس وأماكن عبادة ومنازل في هذين الهجومين.
وقال نور الدين حسيني ماغاجي المدير المحلي للصليب الأحمر النيجيري لوكالة فرانس برس «أقيم مخيمان للنازحين في مدينة مانغو لإيواء نحو 1500 شخص».
وكان حاكم منطقة بلاتو فرض حظر التجول قبل يومين بعد مواجهة أولى نسبتها السلطات إلى خلاف بين مربي مواش كان ينقل ماشيته وسكان يستخدمون هذا الطريق.
ووقع الهجوم الثاني في مدينة مانغو أيضا.
وقالت جمعية نصرة الإسلام المحلية إن اماكن عبادة ومدارس دينية استهدفت في الهجوم.
وأوضح جعفر موسى أحد المسؤولين المحليين في هذه الجمعية لوكالة فرانس برس عبر الهاتف «عثرنا على 25 جثة وننتظر حماية من القوى الأمنية لدفنها».
وأضاف «نواصل عمليات البحث بمساندة الصليب الأحمر، عن جثث أخرى محتملة لأن ثمة الكثير من المفقودين».
وأكد المسؤول الآخر في الجمعية سليم موسى، هذه الحصيلة.

MENAFN25012024000130011022ID1107770052

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث