روسيا تفتح تحقيقا بشبهة الإرهاب في تحطم طائرة عسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) فتحت موسكو تحقيقا بشبهة «الإرهاب» غداة تحطم طائرة عسكرية روسية قرب الحدود مع أوكرانيا بعدما اتهمت كييف بأنها أسقطت الطائرة التي كانت تقل، بحسب السلطات الروسية، 65 جنديا أوكرانيا أسرتهم موسكو.
وقالت هيئة التحقيق الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى في بيان «يجرى تحقيق جنائي في إطار عمل إرهابي إثر حادث الطائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود».
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب بإجراء تحقيق دولي في الحادث.
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