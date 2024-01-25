Friday, 26 January 2024 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تفتح تحقيقا بشبهة الإرهاب في تحطم طائرة عسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا

1/25/2024 2:40:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فتحت موسكو تحقيقا بشبهة «الإرهاب» غداة تحطم طائرة عسكرية روسية قرب الحدود مع أوكرانيا بعدما اتهمت كييف بأنها أسقطت الطائرة التي كانت تقل، بحسب السلطات الروسية، 65 جنديا أوكرانيا أسرتهم موسكو.
وقالت هيئة التحقيق الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى في بيان «يجرى تحقيق جنائي في إطار عمل إرهابي إثر حادث الطائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود».
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب بإجراء تحقيق دولي في الحادث.

MENAFN25012024000130011022ID1107770051

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث