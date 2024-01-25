المجلس الدستوري الفرنسي يرفض أجزاء كبيرة من مشروع قانون الهجرة

(MENAFN
- Al-Anbaa) رفض المجلس الدستوري الفرنسي أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتطرف.
وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولمّ الشمل إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
واعتمد البرلمان مشروع هذا القانون في 19 ديسمبر الفائت وهو يقلص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويحدد الحصص الخاصة بالهجرة ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ«تجريم الإقامة غير الشرعية».
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد اعترف بأن الكثير من الأحكام الواردة في مشروع قانون الهجرة تتعارض«بشكل واضح مع الدستور».
MENAFN25012024000130011022ID1107770050
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.