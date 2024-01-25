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المجلس الدستوري الفرنسي يرفض أجزاء كبيرة من مشروع قانون الهجرة

1/25/2024 2:40:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفض المجلس الدستوري الفرنسي أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتطرف.
وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولمّ الشمل إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
واعتمد البرلمان مشروع هذا القانون في 19 ديسمبر الفائت وهو يقلص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويحدد الحصص الخاصة بالهجرة ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ«تجريم الإقامة غير الشرعية».
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد اعترف بأن الكثير من الأحكام الواردة في مشروع قانون الهجرة تتعارض«بشكل واضح مع الدستور».

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