Friday, 26 January 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية الأميركي اختتم جولته الأفريقية بزيارة أنغولا

1/25/2024 2:40:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أنغولا جولته الافريقية التي هدف منها إلى صون مكانة الولايات المتحدة في قارة يتنامى فيها نفوذ الصين وروسيا.
وبعد نيجيريا التي تعد عملاقا ديموغرافيا وأقوى اقتصاد في افريقيا، زار بلينكن لواندا عاصمة أنغولا المستعمرة البرتغالية السابقة التي تتمتع بإنتاج نفطي كبير.
واجتمع بلينكن برئيس انغولا جواو لورينسو الذي استقبله الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض قبل شهرين.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن أمله في اعتماد المزيد من الديبلوماسية لتحقيق سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية المضطرب، بعد الانتخابات التي شهدتها في البلاد في ديسمبر الماضي والتي فاز فيها الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بسهولة.
وناقش بلينكن النزاع مع رئيس أنغولا، مشيرا إلى أنه «موثوق من جميع الأطراف.. ولعب دورا أساسيا» في الوساطة.
وقال بلينكن للصحافيين في لواندا «تحدثنا عن سبل ملموسة لدفع هذه العملية قدما».
وأشاد بالجهود التي قادتها الولايات المتحدة، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية، لضمان الهدوء في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وقال «الآن بعدما انتهت الانتخابات، نعتقد أنها لحظة مهمة لمحاولة المضي قدما بالديبلوماسية».
ورغم عدم توقعه لاحتمالات النجاح، دعا بلينكن إلى توسيع الجهود الأنغولية والكينية السابقة «للعمل نحو سلام دائم».
وقبل أنغولا ونيجيريا، توقف بلينكن في خلال جولته في كل من: الرأس الأخضر وكوت ديفوار.
وجاءت جولة بلينكن الافريقية في أعقاب تلك التي قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي وشمل: كوت ديفوار ومصر وتونس وتوغو.
هذا وأكد وزير الخارجية الأميركي أن العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب افريقيا لن تتأثر بقضية الإبادة التي رفعتها الأخيرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك رغم أنه رفض مرة أخرى الاتهامات الموجهة لإسرائيل.
وقال بلينكن، الذي سبق أن وصف الاتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بأنها «لا أساس لها من الصحة»، أن «هذه الآراء لاتزال قائمة».
واضاف للصحافيين في أنغولا «طبعا، علاقتنا مع جنوب افريقيا مهمة للغاية، وهي علاقة واسعة وعميقة جدا تغطي العديد والعديد من القضايا».
وأضاف «عندما نختلف بشأن مسألة معينة، فإن ذلك لا ينتقص من العمل المهم الذي نقوم به معا».

MENAFN25012024000130011022ID1107770049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث