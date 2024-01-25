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كوريا الشمالية تطلق صواريخ عابرة للقارات وكيم يدعو إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف

1/25/2024 2:40:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية في بلده، مؤكدا أن العجز عن توفير سلع أساسية يشكل «مشكلة سياسية شديدة»، وفق ما أفادت وكالة الصحافة المركزية الكورية «كاي سي ان ايه». وصرح كيم «بات العجز عن توفير السلع الأساسية مثل التوابل والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية اليوم لسكان الأقاليم على نحو مرض يشكل مشكلة سياسية شديدة من غير الممكن لحزبنا ولحكومتنا تجاهلها».
وقد ترأس الزعيم الكوري الشمالي اجتماعا لحزب العمال كانت التنمية الإقليمية في رأس جدول أعماله، وفق ما كشفت «كاي سي ان ايه».
ولفت كيم جونغ أون خصوصا إلى «أوجه الخلل الكبيرة والفوارق الواسعة» بين المناطق، في ظل الوضع العام «المروع» للاقتصاد الإقليمي.
وقال «هي مسألة شديدة الإلحاح راهنا تقضي بتحسين مستويات المعيشة المادية والثقافية لسكان الأقاليم».
من جهة أخرى، أعلن الجيش الكوري الجنوبي ان كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ عابرة للقارات باتجاه البحر الأصفر، في أحدث حلقة من سلسلة تحركات تثير التوتر من جانب الدولة المسلحة نوويا.
وبعد ساعات، أكدت كوريا الشمالية عبر وكالة أنبائها عملية الإطلاق، قائلة إنها أجرت أول اختبار لجيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية التي تطورها «بولهواسال-3-31».
وعمدت بيونغ يانغ الى تسريع تجارب الأسلحة في العام الجديد، بما في ذلك تجارب ما أسمته «نظام الاسلحة النووية تحت الماء» وصاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب تفوق سرعته سرعة الصوت.
وقالت هيئة الاركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان «رصد جيشنا عدة صواريخ عابرة للقارات أطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر».
وشددت كوريا الشمالية امس على أن الاختبار الذي أجري امس الاول كان «عملية تحديث مستمر لنظام الأسلحة ونشاطا منتظما وإلزاميا»، ولم تحدد عدد الصواريخ التي تم إطلاقها.
وأضافت أن «تجربة الإطلاق لم يكن لها أي تأثير على أمن الدول المجاورة ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي».

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