قضاة عرب يشاركون في قرارالعدل الدولية اليوم وإسرائيل تدرس السيناريوهات

MENAFN - Al-Anbaa) من المرتقب أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم قرارها الأول بشأن القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.ولا يتوقع أن تتطرق المحكمة في حكمها الأولي، إلى القضية الرئيسية المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية بغزة، بل ستنظر فقط في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة إلى حين النظر في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستغرق عادة سنوات عدة.

ويشارك 3 قضاة عرب أعضاء في محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، في الحكم الذي سيصدر عنها اليوم بشأن غزة. والقضاة العرب هم: اللبناني نواف سلام، والمغربي محمد بنونة والصومالي عبد القوي يوسف، وجميعهم خبراء في القانون الدولي وسبق أن تولوا مناصب ديبلوماسية وسياسية رفيعة.

وبينما لا تضم المحكمة العدل الدولية أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها، لا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون، ومدة ولايتهم 9 سنوات، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل منفصل.

في غضون ذلك، يعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة، على بحث سيناريوهات القرار المرتقب لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بما في ذلك إمكانية أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يتدارس كيفية التعامل مع تداعيات قرار محكمة العدل الدولية، من خلال مشاورات مكثفة مع وزراء ومستشارين بينهم وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهارا-ميارا.