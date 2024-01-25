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بغداد تعلن الاتفاق على جدول زمني لـالخفض التدريجي لمستشاري التحالف

1/25/2024 2:40:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت بغداد الاتفاق مع الولايات المتحدة الاميركية على صياغة جدول زمني لتواجد مستشاري التحالف الدولي في العراق.
وقالت الخارجية العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أمس إنه: «إيفاء بالتزاماتها الوطنية وتماشيا مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها، تعلن الحكومة العراقية بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين التي بدأت منذ اغسطس 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد تنظيم داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاري التحالف على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش».

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