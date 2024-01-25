Friday, 26 January 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهند تستقبل ماكرون بحفاوة في زيارة تعكس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

1/25/2024 2:40:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبالا حافلا خلال زيارة دولة الى الهند مدتها يومان تعكس أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وحط الرئيس الفرنسي، الذي استقبل على السجاد الأحمر، وسط استعراض للفيلة في مطار جايبور، عاصمة ولاية راجستان، على بعد 200 كيلومتر جنوب نيودلهي، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس»،
واستقبله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لمأدبة رسمية في قصر ماهاراجا الذي يعود إلى القرن التاسع عشر.
وحل رئيس الدولة الفرنسية ضيف شرف على الهند بمناسبة عيد الدستور الهندي الذي دخل حيز التنفيذ في 26 يناير 1950، بعد سنتين من الاستقلال. ويسعى إيمانويل ماكرون في الفترة الأخيرة، إلى تلميع صورة ولايته الرئاسية التي مرت بسنة صعبة وتعزيز مكانته على الساحة الدولية في وقت تشهد فرنسا توترات جديدة جراء احتجاجات المزارعين. وكشفت الرئاسة الفرنسية أنه «من شأن هذه الزيارة أن تعزز وتعمق العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية الفرنسية- الهندية وتوطد الأواصر بين المجتمعين المدنيين».
ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جايبور التي تحمل لقب «بلد الملوك» كونها تزخر بالقصور التاريخية والدور الفاخرة.
وتوجه إلى حصن عامر المطل على جايبور لمراسم احتفالية تخللتها رقصات تقليدية إلى جانب فيلة زينت بحلي ذهبية زاهية الألوان، على وقع أدوات موسيقية نحاسية وقرع طبول.

MENAFN25012024000130011022ID1107770045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث