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الجبهات المشتعلة تخيم على مسعى بايدن للفوز بولاية ثانية

1/25/2024 2:40:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبدل الحال تماما عما كان عليه بالنسبة للرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير 2023 عندما ظهر وهو يتنزه بثقة في شوارع كييف معتزا بدوره كمدافع عن القضية الأوكرانية في مواجهة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وبعد عام تقريبا على هذا المشهد، يواجه الرئيس الأميركي اليوم واقعا صعبا فيما يسعى للفوز بولاية ثانية بينما ينذر النزاع في غزة بإشعال الشرق الأوسط بأكمله في أي لحظة.
وامتدت بالفعل الحرب بين إسرائيل وحماس إلى البحر الأحمر وخليج عدن حيث يهاجم الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران سفنا في المنطقة فيما استهدفت مجموعات مسلحة أخرى مؤيدة لطهران القوات الأميركية في سورية والعراق. وفي الحالتين، ردت الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات انتقامية.
ورغم أنها ليست في حالة حرب عمليا، إلا أن الولايات المتحدة تجد نفسها منخرطة عسكريا على عدة جبهات، فضلا عن أزمة الهجرة التي تواجهها عند الحدود مع المكسيك، وهي عوامل لا تخلق مجتمعة بيئة مواتية لبايدن فيما يكثف حملته على أمل إعادة انتخابه في نوفمبر. ولعل الأسوأ من ذلك كله بالنسبة للرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما هو أن خصمه الجمهوري المحتمل، الرئيس السابق دونالد ترامب، استخدم حالة عدم الاستقرار الدولية سلاحا لمهاجمة ما اعتبره ضعف بايدن.
في هذا السياق، تؤكد المستشارة الديموقراطية ميليسا دي روزا بأن «الشعور بعدم الاستقرار الناجم عن هذه النزاعات، فضلا عن قضية الحدود، سيلعب دورا في هذه الانتخابات». وقالت «أعتقد أن الأمر سيمثل مشكلة بالنسبة لجو بايدن» وسيكون «أمرا يواصل ترامب التركيز عليه» لاسيما أزمة الهجرة التي وصفتها بأنها تمثل «كعب أخيل» بالنسبة للرئيس مع دخول أعداد قياسية من المهاجرين إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.
ولم تلعب السياسة الخارجية تاريخيا غير أدوار صغيرة في حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية ويستبعد أن يختلف الوضع في 2024، ما لم تطرأ أي تطورات كبيرة.
لكن ترامب الذي يبدو في طريقه لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري يستغل هذا القلق حيال الضبابية على المستوى العالمي ليصب في مصلحته، وهي رسالة تلقى آذانا مصغية في أوساط أنصاره. وقال المعماري المؤيد لترامب في نيوهامبشر والبالغ 72 عاما توني فيرانتيلو لفرانس برس إن «الكيانات الأجنبية تحترم (ترامب) وتهابه أكثر من الشخص الذي يترأس البيت الأبيض حاليا».
وتؤكد معدلات التأييد لسياسة بايدن الخارجية صعوبة وضعه إذ أفاد 58% بأنهم لا يؤيدون طريقة تعامله مع الشؤون الخارجية مقارنة مع 36% يؤيدونها، وفق معدل استطلاع أجراه موقع «ريل كلير بوليتيكس» في ديسمبر ويناير.
بالتالي، فإن الوضع غير مريح بالنسبة لبايدن الذي يسوق لنفسه على أنه مخضرم في السياسة الخارجية على اعتبار أنه قضى ثماني سنوات وهو يتعامل مع قادة العالم عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما وتولى عدة مرات منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
كما أن بايدن يتباهى بكونه أعاد إحياء التحالفات الدولية، بما في ذلك مع حلف شمال الأطلسي وفي آسيا، بعدما قضى الجزء الأكبر من حملته عام 2020 متعهدا «إعادة» الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية بعد سنوات حكم ترامب التي طغت عليها النزعة الانعزالية.
لكن الصعوبات المرتبطة بحرب أوكرانيا تخيم على بايدن الذي حاول تصوير نفسه كزعيم ائتلاف واسع من عدة دول يدعم كييف بعد الحرب الروسية الاوكرانية في 2022، مع تجنبه أي مواجهة مباشرة بين واشنطن وموسكو.
وبعد مرور عامين، يجد نفسه مضطرا لمواجهة التململ في أوساط النواب والناخبين الذين يشككون في جدوى مواصلة تحمل عبء تكاليف دعم أوكرانيا عسكريا في غياب أي نتائج تذكر.
وفي الكونغرس، يربط المعارضون الجمهوريون مواصلة دعم أوكرانيا بتشديد سياسات الهجرة عند حدود الولايات المتحدة الجنوبية كمقابل.
ويعقد دعم بايدن الثابت لحرب إسرائيل ضد حماس في غزة الأمور أكثر إذ إن موقفه هذا قوبل بانتقادات حادة من أنصاره وآخرين إلى اليسار.
قاطع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين خطابا لبايدن عن حقوق الإجهاض عدة مرات، علما بأن بايدن يركز بشكل كبير على هذه القضية في حملته للفوز بولاية ثانية.
وقد تعود هذه القضية لتسدد ضربة له في نوفمبر في ولايات متأرجحة مهمة (تصوت أحيانا للجمهوريين وأحيانا أخرى للديموقراطيين) مثل ميشيغان التي تضم عددا كبيرا من السكان العرب والمسلمين، كما أنها قد تكلفه أصوات شريحة كبيرة من الشباب. ويضاف إلى ذلك كله احتمال اشتعال جبهة أخرى هي كوريا الشمالية فيما يرتفع منسوب التوتر بينها وبين جارتها المتحالفة مع واشنطن، كوريا الجنوبية.
وحذر فيكتور تشا من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن «تتجه كوريا الشمالية لزيادة الاستفزازات خلال سنوات الانتخابات الأميركية».

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