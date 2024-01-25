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قطر تتمسك بإنهاء الحرب ومجزرة إسرائيلية بحق الجياع في غزة

1/25/2024 2:40:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لم تسلم مقار الاغاثة ولا حتى الملاجئ من التصعيد الاسرائيلي المستمر منذ أكثر من 111 يوما على قطاع غزة، حيث كررت قوات الاحتلال قصف مراكز ايواء في خان يونس جنوب القطاع، وكذلك موقع لتوزيع المساعدات في مدينة غزة.
وفي هذه الأثناء، أكدت قطر امس، أن الأولوية في هذه المرحلة هي «إنهاؤها ومنع توسعها». جاء ذلك في تصريحات للشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أثناء استقباله نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في الدوحة، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني. وقال الوزير القطري إن «الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لإنهاء الحرب في غزة ومنع توسعها، ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».
وشدد على «ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية من أجل خفض التصعيد في المنطقة».
من جهته، قال كاميرون: نريد أن نرى وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار ننتقل منه إلى وقف مستدام، وهو ضروري لإخراج الرهائن وإدخال المساعدات إلى غزة. وأضاف: لم ندعم كل ما قامت به إسرائيل.
تذليل العقبات
وفي السياق، نقلت شبكة «إن بي سي» عن مسؤول قطري قوله: لن نعرض محادثات إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة «حماس» للخطر بسبب خلافات مع أفراد، وذلك اشارة الى تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الدور القطري في الوساطة، والتي استنكرتها قطر بشدة، معتبرة أنه يعرقل ويقوض جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري «نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الوساطة القطرية».
واعتبر الأنصاري انها غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، مذكرا بنجاح الوساطة سابقا في التوصل لهدنة وإطلاق سراح أكثر من 100 محتجز.
وأمل «أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن» بدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
من جهتها، اعتبرت حركة «حماس» أن التصريحات «تعكس حقيقة موقف الاحتلال الذي يعرقل التوصل لاتفاق»، وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ «حماس» في بيان «نؤكد أن قطر تقوم بدورها السياسي النشط من أجل وقف العدوان على شعبنا وتحقيق إنجاز في ملف التبادل».
مجزرة الدوار
ميدانيا، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن إسرائيل ارتكبت «مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر حصولها على مساعدات انسانية قرب مفترق دوار الكويت جنوبي مدينة غزة». وأوضح أنها «أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين» على الأقل.
وأوضحت قناة «الجزيرة» أن دبابات الاحتلال أطلقت القذائف والرصاص المباشر على المواطنين بعد أن حاصرت المنطقة، مشيرة إلى أن المنطقة التي تجمع فيها المواطنون هي النقطة الوحيدة التي تدخل منها المساعدات المحدودة جدا بالأصل.
إلى ذلك، قالت سلطة جودة البيئة في غزة إن 66% من أهالي القطاع يعانون انتشار الأمراض المنقولة بوساطة المياه كالكوليرا والإسهال المزمن والأمراض المعوية، بسبب نقص المياه الصالحة للشرب وإغلاق جميع محطات تحلية المياه نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل.
وفي موازاة ذلك، كثفت اسرائيل ضرباتها الجوية وعملياتها البرية على مدينة خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع وكثفت معاركها في محيط المستشفيات، غداة قصف ملجأ تابع للأمم المتحدة يؤوي نازحين فلسطينيين أثار تنديدا شديدا.
وأعلن مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة توماس وايت أن «قذيفتي دبابات أصابتا مبنى يؤوي 800 شخص» أمس الأول. وأكد وايت في بيان أمس انه «تم تأكيد مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 75 آخرين، 15 منهم في حالة حرجة».
وقال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن الملجأ معروف ويحمل علامة بارزة تشير إلى أنه تابع للأمم المتحدة وتمت «مشاركة احداثياته بوضوح مع السلطات الإسرائيلية»، منددا بـ «انتهاك صارخ لقواعد الحرب الأساسية».
وندد البيت الأبيض بالقصف، مكررا موقفه بأن إسرائيل تتحمل «مسؤولية حماية المدنيين». وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون «نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن ضربات أصابت منشأة تابعة للأونروا». ووصفت واتسون خسارة أرواح بريئة بأنه «مأساة»، كما أن مقتل وإصابة أطفال خلال الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر «يفطر القلب». وبعد ساعات من ذلك، نقلت قناة «الجزيرة» أنه تم اسعاف 29 جريحا اضافة الى 4 قتلى على الأقل إلى مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة إثر قصف مدرسة تؤوي نازحين أيضا في خان يونس.
معارك حول المستشفيات
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) ان المعارك تركزت حول المستشفيات، وأضاف نقلا عن مسعفين «لا يمكن لأحد الدخول أو الخروج (من مستشفى ناصر) بسبب القصف المستمر». وأفاد المسعفون أيضا بأن الموظفين كانوا يحفرون القبور في أرض المنشأة «بسبب الأعداد الكبيرة المتوقعة من الوفيات».
وقال «أوتشا» إن حوالي 18 ألف شخص نزحوا من منازلهم موجودون في مستشفى ناصر وحدة.
كما استهدفت قوات الاحتلال مستشفى الأمل في خان يونس لليوم الرابع على التوالي أمس. وفرضت حظر تجول كامل في محيطه، ومنعت حركة طواقم الإسعاف من وإلى المستشفى.
وكانت خرجت آلاف النساء الإسرائيليات إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد مساء أمس الأول، حيث دعون حكومة بنيامين نتنياهو إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وفي تل أبيب، أغلقت متظاهرات يرتدين ملابسا بيضاء مؤقتا الطريق السريع الرئيسي في إسرائيل، طريق أيالون السريع. وحملن لافتات حمراء كتب عليها «أوقفوا إراقة الدماء!»، و«الاتفاق الآن!». وقال المنظمون في بيان، «لقد اتحدنا لكسر حاجز الصمت، ونخرج إلى الشوارع لاختيار الحياة قبل أي شيء آخر». وقالت سابير سلوزكر عمران التي شاركت في التظاهرة «كفى! لا نريد أن يعود الرهائن إلينا جثثا، سئمنا القصف على غزة، سئمنا رؤية أطفال مقتولين، نريد توجيه رسالة واضحة: الشعب في إسرائيل يطالب باتفاق، يطالب بالسلام».

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