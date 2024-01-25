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ملك البحرين وأبوالغيط‬‬ بحثا تحضيرات القمة العربية المقبلة في المنامة

1/25/2024 2:40:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هناء السيد ووكالات
استقبل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في المنامة أمس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بمناسبة زيارته للمملكة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني.
ورحب ملك البحرين بأمين عام الجامعة العربية، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها بهدف تعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية والدفاع عن القضايا العادلة للأمة والحفاظ على مكتسباتها وأمن واستقرار شعوبها.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) ان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكد دعم مملكة البحرين لكل المساعي التي تقوم بها جامعة الدول العربية، إيمانا بدورها المحوري في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، والحفاظ على وحدة الصف، وتوحيد الكلمة بين الأشقاء، إزاء مختلف القضايا المصيرية.
وجرى خلال اللقاء بحث أهم الأحداث التي تشهدها الساحة العربية وأبرز التطورات الإقليمية والعالمية.
واستعرض الجانبان التحضيرات الجارية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، والمقرر انعقادها في المنامة، حيث رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة باستضافة المملكة لأعمال هذه القمة المرتقبة، سائلا الله عز وجل أن يوفق إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة في هذا الاجتماع المبارك لتحقيق كل ما يخدم قضايا الأمة العربية ويحقق تطلعات شعوبها.
وأكد ملك البحرين أن ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة تستوجب التشاور والتنسيق المتواصل بهدف توحيد المواقف والتغلب على كل التحديات.
واطلع الملك حمد بن عيسى من ابوالغيط على الترتيبات المتعلقة بالقمة والقضايا المدرجة على جدول أعمالها، حيث أعرب أمين عام الجامعة العربية عن عميق شكره وبالغ تقديره وامتنانه لدعم مملكة البحرين للجامعة المستمر، لتواصل دورها في خدمة القضايا العربية، وتعزيز مسيرة العمل العربي، مثمنا المواقف الأصيلة والمشرفة للمملكة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في دعم قضايا الأمة والدفاع عن مصالحها.
وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني جلسة مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والوفد المرافق له.
وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مختلف المجالات، والتحضيرات الجارية لاستضافة مملكة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين، والجهود التي تبذلها الأمانة العامة لتعزيز مجالات التعاون العربي المشترك والارتقاء بها إلى آفاق أشمل بما يحفظ مصالح الدول العربية ويحقق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار.
وناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومستجدات الوضع المأساوي في قطاع غزة، والجهود التي تبذل على جميع المستويات لوقف الحرب في القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المدنيين.
كما اجتمع الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني رئيس لجنة الإعداد والتحضير للقمة العربية المقبلة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث بحثا الموضوعات ذات الصلة بالجهود التحضيرية والإجراءات التنظيمية لعقد القمة العربية، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا والمسائل المرتبطة بالعمل المشترك على تعزيز القدرات الأمنية العربية المشتركة لمواجهة التحديات.
وأشاد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بجهود الأمانة العامة للجامعة العربية في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك في كل المجالات.
وأوضح أن المعطيات والتحديات المتسارعة تتطلب تكثيف الجهود وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق وتعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك.

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