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((طوفان الأقصى)).. ربع عام من الحرب

1/25/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لم يعرف تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي معركة أطول من معركة طوفان الأقصى بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني، قرابة ربع العام وما زال الضحايا الفلسطينيون من أطفال ونساء يتساقطون ومبانيهم تنهار على رؤوسهم من شدة القصف الاسرائيلي الهمجي.
هذه المأساة المفتوحة بدأت تؤثر حتى على مواقف حلفاء الكيان الصهيوني الذين كانوا متحمسين للرد القاسي من الاسرائيليين ضد غزة، فمنهم من صرح في بداية معركة طوفان الأقصى بـ «أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها»، وجددوا مرارا التأكيد على دعم «إسرائيل»، حتى بلغ الأمر إلى إبلاغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بأن «الرد الإسرائيلي يجب أن يكون حاسما»!
ولكن بعد أكثر من 100 يوم من استمرار الحرب والدمار، تغيرت هذه المواقف قليلا، حيث بدأت رسائل غربية تصل الى الكيان الصهيوني لإقناعه بإنهاء هجومه وخفض التوترات في المنطقة، وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
بينما ما زال نتنياهو يصرح بأنه سيستمر في هجومه على غزة «حتى تحقيق النصر الكامل»، وهو ما يعني - وفق زعمه - تدمير حركة حماس وإعادة من تبقى من الرهائن والذي قد يستغرق عدة أشهر.
يبدو أن هناك حالة خلاف واسعة بين الغرب وإسرائيل بشأن نطاق الحرب، وخطط تل أبيب لمستقبل قطاع غزة، أوجدت حالة من التوتر في العلاقة بين نتنياهو وداعميه الأساسيين، ربما ساهمت في ذلك أيضا الضغوط الداخلية من الشعوب الغربية على حكوماتها وكذلك من قبل مجموعات من السياسيين من التوجهات المختلفة، والذين نادوا بوضع شروط لتقديم الدعم للكيان الصهيوني، ومنها التزامها بالقانون الدولي ومنع عملية التهجير القسري الذي يمارسه الإسرائيليون بحق فلسطينيي غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين.
أخيرا، هناك أنباء عن مفاوضات ترعاها دولة قطر تهدف الى فرض هدنة طويلة نسبيا تتخللها إجراءات تبادل للمحتجزين والأسرى من الجانبين على عدة مراحل، ولكن بالتأكيد لم يحسموا المرحلة الأخيرة هل يتم «تبييض» السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، أي إفراغها، أم هل سيتم إبعاد قادة حماس من قطاع غزة؟!
من المؤكد أن أهداف الحرب المعلنة لدى الطرفين كبيرة جدا، ولن يتم تحقيقها.
ملاحظة: يجب التأكيد على أنه ألا أحد يستطيع أن ينكر على أهل الأرض «الفلسطينيين» مقاومتهم للاحتلال «الصهيوني» ولا يمكن أن يتدخل بتوقيت المعارك أو انعكاس نتائجها عليهم، فهم أحرار في ذلك.

MENAFN25012024000130011022ID1107770041

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