شكراً جنوب أفريقيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) لا بد أن نتوجه بالشكر إلى دولة جنوب أفريقيا، تلك الدولة التي فزعت إلى الحق الإنساني، عندما رأت حقوق الإنسان في فلسطين تنتهك، والمجازر ترتكب، فأبت إلا أن تختصم ذلك الكيان الغاشم الذي لا يراعي ضميرا، وليس لديه ذرة من إنسانية في شنّه هذه الحرب الشعواء على قطاع غزة.
وفي الحقيقة فإن دولة مثل جنوب أفريقيا لم يكن ما فعلته بجديد عليها، فهي بلد المكافح المشهور نيلسون مانديلا الذي قاد كفاحا كبيرا ضد التمييز العنصري حتى نجح في إنهائه، وأصبحت جنوب أفريقيا بلدا يحتذى في الإنسانية.
إن ما فعلته هذه الدولة العظيمة ضد الكيان المحتل بتقديمها دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية سيسجل لها في التاريخ بأحرف من نور، فقد فعلت ما لم تستطع دول كثيرة تتشدق بالحريات الإنسانية، وتتغنى بحقوق البشر فعله.
لقد علمتنا الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم، أن الضمير الإنساني يستيقظ فقط عندما يتعلق الأمر بالإنسان الأوروبي أو الغربي، أما الإنسان العربي أو المسلم، فإن ضمائر الإنسانية جمعاء تغط في نوم عميق عندما يتعلق الأمر به، حتى ولو كان قتلا ودمارا وتهجيرا ونزوحا كما يحدث في غزة.
من أجل كل هذا لا بد أن نتقدم بكل كلمات الشكر والعرفان إلى دولة جنوب أفريقيا، بل ويجب علينا كذلك أن نساندها كعرب ومسلمين في هذه الدعوى المستحقة ضد هذا الكيان المحتل الذي لا يعرف للإنسانية طريقا، ولا لحقوق الإنسان سبيلا.
حفظ الله الشعب الفلسطيني، وأهلنا في غزة من شر هذا الكيان، وتدابيره، ونصر أبطال المقاومة على كل هذه الشرور الصهيونية إنه سميع قريب مجيب.
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