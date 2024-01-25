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شكراً جنوب أفريقيا

1/25/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا بد أن نتوجه بالشكر إلى دولة جنوب أفريقيا، تلك الدولة التي فزعت إلى الحق الإنساني، عندما رأت حقوق الإنسان في فلسطين تنتهك، والمجازر ترتكب، فأبت إلا أن تختصم ذلك الكيان الغاشم الذي لا يراعي ضميرا، وليس لديه ذرة من إنسانية في شنّه هذه الحرب الشعواء على قطاع غزة.
وفي الحقيقة فإن دولة مثل جنوب أفريقيا لم يكن ما فعلته بجديد عليها، فهي بلد المكافح المشهور نيلسون مانديلا الذي قاد كفاحا كبيرا ضد التمييز العنصري حتى نجح في إنهائه، وأصبحت جنوب أفريقيا بلدا يحتذى في الإنسانية.
إن ما فعلته هذه الدولة العظيمة ضد الكيان المحتل بتقديمها دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية سيسجل لها في التاريخ بأحرف من نور، فقد فعلت ما لم تستطع دول كثيرة تتشدق بالحريات الإنسانية، وتتغنى بحقوق البشر فعله.
لقد علمتنا الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم، أن الضمير الإنساني يستيقظ فقط عندما يتعلق الأمر بالإنسان الأوروبي أو الغربي، أما الإنسان العربي أو المسلم، فإن ضمائر الإنسانية جمعاء تغط في نوم عميق عندما يتعلق الأمر به، حتى ولو كان قتلا ودمارا وتهجيرا ونزوحا كما يحدث في غزة.
من أجل كل هذا لا بد أن نتقدم بكل كلمات الشكر والعرفان إلى دولة جنوب أفريقيا، بل ويجب علينا كذلك أن نساندها كعرب ومسلمين في هذه الدعوى المستحقة ضد هذا الكيان المحتل الذي لا يعرف للإنسانية طريقا، ولا لحقوق الإنسان سبيلا.
حفظ الله الشعب الفلسطيني، وأهلنا في غزة من شر هذا الكيان، وتدابيره، ونصر أبطال المقاومة على كل هذه الشرور الصهيونية إنه سميع قريب مجيب.

MENAFN25012024000130011022ID1107770040

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