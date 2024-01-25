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المظهر أم الجوهر؟

1/25/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هذا التســاؤل ليس قضية جديدة، بل قديمة، يتكرر طرحها، وتجد الفريق الذي يتحجج بها يحاول فصل الاثنين لغاية في نفسه.
هذا الفريق الذي يتعلل دائما بأن «الإيمان في القلب» ولا علاقة للمظاهر به! ووصل الأمر إلى قذف مظاهر الدين بالمراءاة، والتشكيك فيمن يلتزم بها!
هذا الفريق يكــيل بمكيالين، فهو تارة يقول: لا تحكموا على الأشخاص من مظــهرهم، ويحكم على الملتزمين تــارة أخرى! يقول: كم منفلت في صدره يقين وخشية ولعله لله أقرب، وينظر إلى الملتحي شزرا ويقول: الله وحده أعلم ماذا يصنع في الخفاء! ويشكك في المحجبة على أن لديها مخالفات شرعية أو أخلاقية ولا فائدة من حجابها!
فــي الحقيقــة هذا مقيــاس باطل، فمسألة الأخلاق ليست حجة على عدم أهمية الحجاب وغيره من المظاهر والممارسات. هذا الدين شمولــي، يهتم بالمظهر والجوهر، بالروح والجسد، بالماديات والمعنويات، بالدنيا والآخرة. ثم إنه يشدد على حسن الظن في الآخرين، ويدعو إلى التناصح في الخير، وينهى عن تتبع عورات الناس وعن تزكية النفس. يؤكد على أن المؤمنين إخوة، وكل مسلم في جهاد مع نفسه، ويوصى صلى الله عليه وسلم بأن نسأل الله العافية والثبات، ونستغفر ولا نجاهر بالمنكر ولا نتباهى بالصلاح. كلنا مقصرون، ومعرضون للزلل وقد لا نوفق في بعض قناعاتنا، لكننا أيضا لا نمارس دور الوصاية علــى أحد، والتذكرة الحسنة تشمل أي أحد.
«الإيمــان ما وقر في القلب وصدقه العمل»، فالإيمان يعقد في القلب، يستقر به ويتملكه، ثم يفيض هذا اليقين على الجوارح ويؤكده السعي. تلك حقيقة منطقية أزلية، إذ لن يعمل المرء ويفني أيامه في أمر لا يعنيه أو يناقضه، إنما سيداوم على ما يؤمن به ويمثله، فديننا عملي، حيوي. أخبرني بعقيدة تتلقف الإنسان هكذا؟ أي دين يلقن أفراده ماذا يقولون قبل النوم؟ قبل الخروج من المنزل؟! الأدعية والأذكار تتخلل مختلف أنشطتنا على مدار اليوم، فضلا عن الصلوات الخمس، ثم النوافل والتطوع، وأعمال البر الكثيرة، وصولا إلى مواسم الطاعات كشهر رمضان والعشر الأول من شهر ذي الحجة. لو لم يكن ديننا عمليا بحتا لما وجدت كل هذه «التطبيقات»، فشأني ليس أن أراقبك ولا أحاسبك، إنما أنبهك الى المقارنات الباطلة، فانشغل بما هو خير للخاصة والعامة، واترك عنك الازدواجية والتبرير.

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