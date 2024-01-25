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((رفقاً بالقلوب))

1/25/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عزيزي القارئ.. عزيزتي القارئة..
ليتنا نكون ممن يتعاملون مع كل الأشياء وكأنها زجاج خالص ويحذرون كل الحذر أثناء التعامل مع الزجاج، فهل خطر في بال أحدكم لماذا نعمل ذلك مع الزجاج؟ ولماذا أتمنى أن نتعامل مع كل الأشياء بهذه الطريقة؟
الجواب هو حتى لا ينكسر الزجاج لذا فنحن نعامله برفق، وليتنا ممن يعرفون الرفق في تعاملاتهم كلها، بل وفي كل أمور الحياة، حيث إن الرفق هو خلق جميل ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه» رواه مسلم.
المرور بمشاعر الإجهاد النفسي التي يصاحبها التوتر والقلق والحزن يأكل في القلب، حينها يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بـ «متلازمة القلب المنكسر» والتي تحدث عند تعرض الشخص للإجهاد النفسي أو العاطفي أو الجسدي، فهذه المشاعر السلبية تنتج من انتزاع الرفق من حياتنا حتى على أنفسنا تزيد من فرص حدوث مشاكل في عضلة القلب أو حدوث ضعف في البطين الأيسر للقلب.
فالانفعالات الشديدة تزيد هرمون التوتر «الأدرينالين» وهو يتسبب بدوره في تدمير القلب وتتميز هذه الحالة بتعطيل وظيفة الضخ المعتادة للقلب بشكل مؤقت وضعف مفاجئ لعضلة القلب ومن أهم أعراضه ألم في الصدر، ضيق في التنفس، وأحيانا عدم انتظام في ضربات القلب، حدوث إغماء، التعرق الشديد، وفي بعض الأحيان قد تؤدي إلى الإصابة بصدمة أو سكتة قلبية والتي غالبا ما تكون قاتلة حيث لا يتمكن القلب من ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم ولذا يمكن أن تكون سببا للوفاة.
ولذلك تعددت آيات الصبر في القرآن الكريم وعن عون الله للصابرين على الشدة والقلق والحزن مثل قوله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) سورة البقرة (45)، وكذلك قوله تعالى: (واصبروا إن الله مع الصابرين) سورة الأنفال (46)، وأيضا قوله تعالى: (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير) سورة هود (11).
عزيزي القارئ.. عزيزتي القارئة..
ترفقوا في كل شيء، ومع كل شيء، فإذا ما اتصف الإنسان بالرفق وتعامل مع الناس بالرفق والإحسان جمعت له الخيرات كلها. فالرفق عند البشر مفتاح كل خير، وبالرفق تستطيع إقناع غيرك، بل تستطيع سرقة القلوب واستمالة نفوسهم المستعصية إلى نفوس تواقة تحب الحق وتركن إليه فقد قال تعالى: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) سورة آل عمران (159).
عليكم بالرفق قولا وعملا، فرفق القول يجنبك الإساءة للآخرين، فلا تجرح لهم شعورا، ولا تخدش لهم حياء، بل سيلقون منك المودة والرحمة لأنك كنت بهم ومعهم رفيقا. كذلك رفق العمل يجنبك كسر أدواتك ويجنبك الإضرار بنفسك، فالرفق كله خير.
فيا أحبتي لا للخشونة ونعم لليونة، لا للفظاظة ونعم للرحمة واللين، نعم لاستمالة الخلق والتودد وأخيرا «رفقا بالقلوب».

MENAFN25012024000130011022ID1107770038

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