(MENAFN
- Al-Anbaa) انتشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات الفــضليات وهي توجه نصـــيحة غالية لبعض الأمهـــات اللاتي يطلبن من بناتهن أن يتزوجن من العائلات الأصيلة بشرط أن يكون الشاب من أسرة غنية، واذا ما وجد أصيل وغني «خليچ عانس»!
والشيء بالشيء يذكر، سمعت عن احدى الأمهات تطلب من بنتها التي تدرس في الجامعة أن تتعرف على شاب من عائلة أصيلة ومعروفة بشرط ان تكون عائلته غنية، حتى يتقدم لخطبتها ويتزوجها (أترك التعليق لكم).
استوقفني خبر قرأته في وسائل التواصل الاجتماعي ينسب الى وزارة العدل عـــن احصائية الطلاب، تم مؤخرا تداول احصائيات توضـــح ان 2444 كويتيا تطلقوا في 6 أشهر، يعني ذلك ان 400 شخص يصل زواجهم الى الطلاق كل شهر، وهذه الارقام كبيرة وخطيرة على استقرار المجتمع.
يجب على كل من يريد الزواج ان يحسن الاختيار أولا، وألا يستعجل في عقد القران، لأن حسن الاختيار يعتبر المفتاح لحياة زوجية مستقرة، يقول عليه الصلاة والسلام «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
يأمرنا رسولنا الكريم، عليه افضل الصلاة والتسليم، في هذا الحديث بحسن اختيار الزوج والزوجة وأن يكون الأساس الأول هو الدين والخلق والسمعة الطيبة وتحمل المسؤولية، وأن يكونا من أسرة صالحة.
وأنصح المقبلين على الزواج بحضور دورة «وفاق» التي تقيمها وزارة العدل لتأهيل المقبلين على الزواج، ونشر الثقافة الزوجية الصحيحة، والمساهمة في الوصول الى التوافق الزوجي، وتقليل نسب الطلاق.
يقول الشاعر:
امباركين عرس لثنين
ليلة ربيع عين قمره
واللي جمع بين قلبين
الله يطول في عمره
MENAFN25012024000130011022ID1107770037
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.