Friday, 26 January 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حسن الاختيار

1/25/2024 2:40:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات الفــضليات وهي توجه نصـــيحة غالية لبعض الأمهـــات اللاتي يطلبن من بناتهن أن يتزوجن من العائلات الأصيلة بشرط أن يكون الشاب من أسرة غنية، واذا ما وجد أصيل وغني «خليچ عانس»!
والشيء بالشيء يذكر، سمعت عن احدى الأمهات تطلب من بنتها التي تدرس في الجامعة أن تتعرف على شاب من عائلة أصيلة ومعروفة بشرط ان تكون عائلته غنية، حتى يتقدم لخطبتها ويتزوجها (أترك التعليق لكم).
استوقفني خبر قرأته في وسائل التواصل الاجتماعي ينسب الى وزارة العدل عـــن احصائية الطلاب، تم مؤخرا تداول احصائيات توضـــح ان 2444 كويتيا تطلقوا في 6 أشهر، يعني ذلك ان 400 شخص يصل زواجهم الى الطلاق كل شهر، وهذه الارقام كبيرة وخطيرة على استقرار المجتمع.
يجب على كل من يريد الزواج ان يحسن الاختيار أولا، وألا يستعجل في عقد القران، لأن حسن الاختيار يعتبر المفتاح لحياة زوجية مستقرة، يقول عليه الصلاة والسلام «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
يأمرنا رسولنا الكريم، عليه افضل الصلاة والتسليم، في هذا الحديث بحسن اختيار الزوج والزوجة وأن يكون الأساس الأول هو الدين والخلق والسمعة الطيبة وتحمل المسؤولية، وأن يكونا من أسرة صالحة.
وأنصح المقبلين على الزواج بحضور دورة «وفاق» التي تقيمها وزارة العدل لتأهيل المقبلين على الزواج، ونشر الثقافة الزوجية الصحيحة، والمساهمة في الوصول الى التوافق الزوجي، وتقليل نسب الطلاق.
يقول الشاعر:
امباركين عرس لثنين
ليلة ربيع عين قمره
واللي جمع بين قلبين
الله يطول في عمره

MENAFN25012024000130011022ID1107770037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث