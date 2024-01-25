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لكي نحمي الشباب

1/25/2024 2:40:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حتى نستكمل جوانب النهضة في كويتنا الغالية، فإننا بحاجة إلى التركيز على استغلال الإمكانات الاستغلال الكامل والأمثل لحماية الشـــباب، فلا يزال الكثيرون من الشباب يعانون من وقت الفراغ وحالة من الضياع وعدم التوازن النفسي والفكري، حيث نجدهم يتبعثرون ويتناثرون في الأزقة والشوارع ودور السينما وفي المجمعات التجارية والمخيمات ومع الشلل التي كثيرا ما ينطبق عليهم وصف رفقاء السوء، وهو ما يكون له مردود سيئ على المجتمع والوطن.
ولا شك أن الشباب هم العمود الفقري للبلاد، وعليهم تعقد الآمال في بناء المجتمعات الحضارية. ومما لا شك فيه أن الشباب لو وجدوا العناية الكبيرة والتوجيه السليم وتوفير الإمكانات لما وقعوا فريسة الملل القاتل ووقت الفراغ المهدور وما قد ينتج على ذلك من ضياع. ولا شك أن الهدف من تربية الشباب هو إعدادهم للحياة إعدادا متزنا لخلق المواطن الصالح جسميا وروحيا وصحيا لكي يعيش وينمو ويقوى في بيئة هادئة ومنظمة، فيقدر فضل المجتمع عليه وينكر ذاته.. وعلى ذلك، لا بد لنا أن نشمر سواعدنا ونعد البرامج والخطط الكفيلة بامتصاص كل أوقات فراغ الشباب الضارة وتحويلها إلى طاقات وأنشطة مفيدة تنمي الأفكار وتستثمرها علميا وتربويا وثقافيا لصالح الوطن العزيز.
لذلك، نهيب بمؤسساتنا الوطنية والشبابية لأن يحافظوا على الثروة الوطنية الحقيقية من التصدع والانهيار، وحمايتهم من الآفات الاجتماعية الخطيرة وغرس القيم والعادات الطيبة في نفوسهم حتى يغوصوا بعمق في تربة الوطن الطاهرة. وهكذا لا بد أن نعد لهم الأندية الرياضية ومراكز الشباب والحدائق الترويحية بحيث تغطي كل مناطق وأحياء الكويت بتوزيع جغرافي سليم وبعدالة اجتماعية كاملة.

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