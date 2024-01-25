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كلنا للكويت

1/25/2024 2:40:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفعيل ذلك الشعار له دلالات أساسية ترفع أساسياته الوطنية إيجابا دون تردد، كلّ بموقعه لإبراز هذا الإخلاص كما هو الحال في دول العالم بقاراته المختلفة، ليقف الجميع احتراما وتقديرا دون منّ أو أذى بشعار «ابدأ بنفسك وترجمها لأجيالك» بحزمة القدوة والرمز لذلك الإخلاص.
ومن الأخطاء اعتقاد البعض أن الوفاء والإيجابية يجب ألا تشمل الجميع بينما هو خارج التغطية! لنقتدي بجيل العطاء والإخلاص للوطن قبل ظهور البترول كثروة، وكيف كانت الحياة بيننا بحزمة تركيبتنا ونسيجنا السابق واللاحق من حيث الإبداع واحترام قوانين الحياة اليومية ربانية وإنسانية، ليكون الناتج متكاملا دون مساس لمشاعر الناس داخل حزمة مواطنيها ووافديها. تلك السنوات في مرحلة ما قبل «الذهب الأسود»، حيث يتفاخر الجميع بخبرات تلك السواعد المشتركة لإعمار كل مناحي الحياة معمارا وتعليما، وعلاجا، وأمنا بلا تكلف، بل يكفل الكل المبدع ويسانده كما يرويها كتاب ذلك الزمان.
أما التجريح بالكلام في مهب الريح فهو مرفوض جملة وتفصيلا سابقها، ولاحقها، والمطلوب اليوم تفعيل هذا الدور عبر وسائل الإعلام والتعليم والمنابر والدواوين الرسمية والجماعات والتجمعات، واللجان التخصصية التي تشكلها الدولة مشكورة. ومن الأمثلة على ذلك فرق النظافة للطرق والشوارع والمنشآت الحيوية كالأندية الاجتماعية والثقافية والرياضية ومناطق الثروة الغذائية للأمن الغذائي، والترفيهي والسياحي، بحيث تتم إعادة تشكيل كل ذلك للصالح العام.
هكذا كانت الكويت وشقيقاتها الخليجية والعربية في كل مساعيها رغم تباعد المسافات بينها وتنوع ثقافاتها، ونأمل أن تتبوأ دولنا مكانتها التي تستحقها بسواعد أجيالها وجهود رجالها وسواعد أبطالها، مع مساحة خاصة للمرأة الناشطة بمختلف المجالات لتثبت وجودها، كما كان يعتز بها ولها إخوة لها عبر الأزمان كما هي وصايا نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم لأمته، والبركة فيكم اليوم ودوم.

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