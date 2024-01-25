سكالوني: مستمر مع الأرجنتين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد ليونيل سكالوني استمراره في تدريب منتخب الأرجنتين لكرة القدم بعد إثارة الشكوك حول مستقبله مع بطل كأس العالم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال سكالوني (45 عاما) في وقت سابق إنه يفكر في الرحيل عن منصبه بعد فوز الأرجنتين 1-0 على البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، قائلا "مواصلة التقدم والفوز أمر معقد".
وذكرت تقارير إعلامية محلية في وقت سابق هذا الشهر أن سكالوني توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني للبقاء في منصبه حتى نهاية كأس كوبا أميركا الصيف المقبل على الأقل.
وقال سكالوني في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي "كان هناك الكثير من الحديث، لكنني كنت أقول الحقيقة دائما. كانت هناك لحظات للتفكير ومعرفة ما يجب القيام به. لم يكن ذلك وداعا أو أي شيء من هذا القبيل.
"كنت أفكر في كيفية يمضي المنتخب الوطني قدما وفي اللحظة التي يجب فيها إتاحة المجال للشباب، وهذا مهم بالنسبة لنا. لقد كانت لحظة للتأمل".
وتولى سكالوني تدريب الأرجنتين في 2018 وقادها للفوز بكأس كوبا أميركا في 2021 بالإضافة للقب الثالث في كأس العالم في العام التالي. -وكالات
MENAFN25012024000072011014ID1107770034
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.