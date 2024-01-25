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سكالوني: مستمر مع الأرجنتين

1/25/2024 2:39:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد ليونيل سكالوني استمراره في تدريب منتخب الأرجنتين لكرة القدم بعد إثارة الشكوك حول مستقبله مع بطل كأس العالم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.


وقال سكالوني (45 عاما) في وقت سابق إنه يفكر في الرحيل عن منصبه بعد فوز الأرجنتين 1-0 على البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، قائلا "مواصلة التقدم والفوز أمر معقد".

وذكرت تقارير إعلامية محلية في وقت سابق هذا الشهر أن سكالوني توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني للبقاء في منصبه حتى نهاية كأس كوبا أميركا الصيف المقبل على الأقل.

وقال سكالوني في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي "كان هناك الكثير من الحديث، لكنني كنت أقول الحقيقة دائما. كانت هناك لحظات للتفكير ومعرفة ما يجب القيام به. لم يكن ذلك وداعا أو أي شيء من هذا القبيل.


"كنت أفكر في كيفية يمضي المنتخب الوطني قدما وفي اللحظة التي يجب فيها إتاحة المجال للشباب، وهذا مهم بالنسبة لنا. لقد كانت لحظة للتأمل".

وتولى سكالوني تدريب الأرجنتين في 2018 وقادها للفوز بكأس كوبا أميركا في 2021 بالإضافة للقب الثالث في كأس العالم في العام التالي. -وكالات

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