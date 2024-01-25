رغم خسارته من البحرين.. المنتخب الوطني يبلغ دور الـ16 في كأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 والمقامة في قطر، رغم خسارته من البحرين بنتيجة 0-1 في ثالث مبارياته ضمن دوري المجموعات.
وحل الأردن في المركز الثالث من المجموعة الخامسة التي ضمت كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، لكنه ضمن تأهله إلى الدور الثاني كـ”أفضل ثالث” جراء فوز اليابان يوم أمس على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
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