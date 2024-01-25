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رغم خسارته من البحرين.. المنتخب الوطني يبلغ دور الـ16 في كأس آسيا

1/25/2024 2:39:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 والمقامة في قطر، رغم خسارته من البحرين بنتيجة 0-1 في ثالث مبارياته ضمن دوري المجموعات.

وحل الأردن في المركز الثالث من المجموعة الخامسة التي ضمت كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، لكنه ضمن تأهله إلى الدور الثاني كـ”أفضل ثالث” جراء فوز اليابان يوم أمس على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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