النشامى يلتقي العراق بدور الـ 16 من كأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) الدوحة- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي مساء الاثنين المقبل على ستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا (قطر 2023).
واكتملت أضلاع دور الـ 16 من البطولة، لتقام المباريات على النحو الآتي بدءا من الأحد: أستراليا مع إندونيسيا، طاجيكستان مع الإمارات، قطر مع فلسطين، أوزبكستان مع تايلند، السعودية مع كوريا الجنوبية، البحرين مع اليابان، إيران مع سورية.
وكان المنتخب الوطني قد احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة بالبطولة الآسيوية، بعد أن جمع 4 نقاط من فوز على ماليزيا 4-0، وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، والخسارة من البحرين بهدف نظيف اليوم.
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