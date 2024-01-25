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صلاح لمنتقديه: بحبها وبحب ناسها حاولو أكتر

1/25/2024 2:39:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعهد النجم المصري محمد صلاح ببذل كل ما بوسعه للعودة في أسرع وقت ممكن بعد بدء برنامج العلاج والتأهيل إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا في كأس أمم إفريقيا، ووجه رسالة لمنتقديه أكد فيها حبه لبلده وأضاف قائلا: "حاولوا أكتر".

وكتب صلاح على حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي: " بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية".

وأضاف نجم نادي ليفربول: " بردو بحبها وبحب ناسها... حاولو أكتر"، حسب قوله.

ونشر صلاح في المنشور نفسه صورة لمشاركته أمام منتخب روسيا في كأس العالم 2018 عندما كان عائدا من الإصابة التي تعرض لها في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتعرض صلاح لموجة من الانتقادات من قبل إعلاميين ولاعبين سابقين مصريين بعد الإعلان عن مغادرته بعثة منتخب مصر في ساحل العاج ليخضع للعلاج في ليفربول.

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