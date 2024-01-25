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تشافي.. أسوأ مدرب إسباني في تاريخ برشلونة

1/25/2024 2:39:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بات تشافي هرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني وأسطورته لاعباً، أكثر إسباني تعرض مع فريقه لهزائم في تاريخ عملاق كتالونيا معادلاً بذلك جوان جوزيه نوغيز.

ومني تشافي مع برشلونة بخسارته الـ25 بعد الهزيمة من أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس الملك، وهو الرقم الأكبر لمدرب إسباني للنادي الكتالوني.

وتعاقد برشلونة مع تشافي هرنانديز في نوفمبر 2021 أملاً في إعادة إحياء حقبة بيب غوارديولا الأسطورية إلا أن المدرب الذي كان قائد الفريق وأحد أعمدته بين 1998 و2015، لم ينعم بالراحة في فترته القصيرة رغم فوزه ببطولتي الدوري 2022-2023 كأس السوبر الإسباني 2023.

وفي عامه الأول مع برشلونة أقصي الفريق من مجموعات دوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي ليخوض "الدوري الأوروبي" ويهزم نابولي الإيطالي وغلطة سراي التركي تباعاً قبل أن يودع من ربع النهائي أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني، كما أنهى الدوري في المركز الثاني.

وفي الموسم الماضي، الذي يعد الأنجح لتشافي برشلونة بعدما توج فيه ببطولتي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، ومع ذلك ودع الفريق الكتالوني مجددا دور مجموعات دوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي ليودع من المباراة الفاصلة المؤهلة إلى دور "خروج المغلوب" بعدما خسر من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشرف المدرب الآخر لبرشلونة الذي تعرض لـ25 هزيمة جوان جوزيه نوغيز، على الفريق الكتالوني من يناير 1942 إلى يونيو 1944 وتوج معه ببطولة كأس إسبانيا بينما أنهى موسم 1941-1942 في المركز الثاني عشر المؤهل لمباراة لتحديد البقاء فيما حل ثالثا في الموسم اللاحق بينما كان مركزه السادس في موسمه الأخير مع الفريق.

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