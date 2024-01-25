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41 لاعبا في التشكيلة الأولية للمنتخب الأميركي في أولمبياد باريس

1/25/2024 2:39:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختير ليبرون جيمس وستيفن كاري وجويل إمبيد، أفضل اللاعبين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم الماضي، ضمن تشكيلة أولية مكونة من 41 لاعبا، تمهيدا لدفاع المنتخب الأميركي عن ميداليته الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" الصيف المقبل.
وستقلص القائمة التي تعج بالنجوم إلى 12 لاعبا للمشاركة في أولمبياد الصيف المقبل، حيث ستسعى الولايات المتحدة لنيل ذهبية كرة السلة للرجال للمرة الخامسة تواليا.
وتضم اللائحة الأولية 28 لاعبا مثلوا الولايات المتحدة سابقا في الألعاب الأولمبية أو كأس العالم، بينهم 23 توجوا خلال مشوارهم بالذهب الأولمبي والعالمي. وسيسعى جيمس، البالغ 39 عاما، إلى الفوز بالذهبية الأولمبية الثالثة في المشاركة الأولى له في الألعاب منذ أولمبياد لندن 2012.
وقال مدير المنتخب النجم السابق جرانت هيل: "تتمتع الولايات المتحدة بمواهب رائعة في كرة السلة، وأنا سعيد لأن العديد من نجوم اللعبة أبدوا اهتمامهم بتمثيل بلادنا في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024".
وتابع: "إنه لشرف كبير أن نختار الفريق الذي سيساعدنا على تحقيق هدف الوقوف مرة أخرى على منصة التتويج الأولمبية. ستنكشف هذه العملية الصعبة خلال الأشهر القليلة المقبلة ونتطلع بفارغ الصبر إلى بدء نشاط المنتخب الوطني".
ومن المقرر أن يلعب نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جويل إمبيد مع منتخب الولايات المتحدة للمرة الأولى، بعدما أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي رغبته بالدفاع عن ألوانه، حيث كان إمبيد مؤهلا للعب مع بلده الأم الكاميرون، فرنسا أو الولايات المتحدة.
ووقع خياره على ارتداء قميص منتخب سيدخل الألعاب الأولمبية وهو المرشح الأوفر حظاً للحصول على الميدالية الذهبية، وذلك بقيادة المدرب جولدن ستايت ووريرز ستيف كير الذي سيحظى بمساعدة من مدرب جامعة جونزازا مارك فيو، مدرب لوس أنجليس كليبرز تايرون لو، ومدرب ميامي هيت إريك سبويلسترا.
وتتحضر الولايات المتحدة للألعاب الأولمبية بمباريات ودية ضد كندا في لاس فيجاس يوم العاشر من تموز (يوليو) المقبل، وجنوب السودان وألمانيا في 20 و22 منه توالياً على ملعب "او 2 ارينا" في لندن، وفيما يأتي، التشكيلة الأولية:
بام أديبايو، جاريت ألين، باولو بانشيرو، ديزموند باين، سكوتي بارنز، ديفن بوكر، ميكال بريدجز، جايلن براون، جايلين برونسون، جيمي باتلر، أليكس كاروسو، ستيفن كوري، أنتوني ديفيس، كيفن دورانت، أنتوني إدواردز، جويل إمبيد، ديارون فوكس، بول جورج، آرون جوردن، تايريس هاليبورتن، جيمس هاردن، جوش هارت، تايلر هيرو، جرو هوليداي، شيت هولمجرن، براندون إنجرام، كايري إرفينج، جارين جاكسون، ليبرون جيمس، كام جونسون، ووكر كيسلر، كواي لينارد، داميان ليلارد، دونوفان ميتشل، كريس بول، بوبي بورتيس، أوستن ريفز، دانكن روبنسون، جايسون تايتوم، ديريك وايت، وتراي يونج.
وفي سياق متصل، أعلن فريق ميلووكي باكس، المنافس بدوري السلة الأميركي للمحترفين، تعيين دوك ريفرز مديرا فنيا جديدا له خلفا لمدربه المقال أدريان جريفن، وذلك بعد 43 مباراة فقط، رغم امتلاكه واحدا من أفضل الأرقام القياسية في الدوري في منتصف الموسم الأول له.
وقال جون هورست، مدير الفريق في بيان له: "كان ذلك قرارا من الصعب اتخاذه خلال الموسم، نحن نعمل بشكل فوري على تعيين مدربنا الجديد، نشكر المدرب جريفن على العمل الجاد الذي قام به والتزامه تجاه الفريق، ويسعدنا الإعلان عن التعاقد مع ريفرز لإكمال المهمة".
وكان جريفن (49 عاما) قضى 16 موسما، مساعدا في دوري السلة الأميركي للمحترفين، بما في ذلك آخر 5 أعوام مع تورنتو رابتورز، وذلك بعد تسعة أعوام لاعبا. -(وكالات)

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