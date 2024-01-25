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المحترفان عبدالحميد وبيلو يلتحقان بتدريبات شباب الحسين الاستعدادية لـطائرة غرب آسيا

1/25/2024 2:39:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التحق المحترفان كل من الغاني إبراهيم عبدالحميد والنيجيري بيلو، بتدريبات فريق الحسين الاستعدادية؛ لخوض منافسات بطولة أندية غرب آسيا الثانية، والتي ستقام في عُمان خلال الفترة 2-12 شباط (فبراير) المقبل، والتي تسبق بأيام مشاركة الفريق الشبابي في بطولة الأندية العربية الـ42 ، التي تقام في عمان خلال الفترة 17-28 شباط (فبراير) المقبل.
وقال عضو مجلس إدارة شباب الحسين مدير الفريق صالح ذيب في رده على اسفسارات "الغد" : " التحق المحترفان الغاني عبد الحميد والنيجيري بيلو بتدريبات الفريق أول أمس، حيث تأخر حضورهما إلى الأردن ليومين، بسبب تأخر إصدار تأشيرة الدخول إلى عمان، وانسجما في "فورمة" الفريق من خلال التدريبات اليومية المكثفة للفريق في صالة قصر الرياضة".
وأضاف: " المدير الفني وليد العسود ومساعده حسن حسونة يسابقان الوقت ويمزجان التدريبات البدنية بالتكتيكة، في ظل التزام اللاعبين واجتهادهم في الوجبات التدريبية اليومية المكثفة، وسبق للغاني عبدالحميد أن تواجد في صفوف الفريق بالموسم الماضي، وشاركه الظهور المتميز في بطولة غرب آسيا الأولى، والظفر بألقاب الدوري والسوبر وكأس الأردن المحلية، لذا سرعان ما انسجم مع المجموعة، والنيجيري بيلو أظهر مستويات طيبة وسرعة تأقلم، وما ينقصنا سوى خوض المباريات الودية، وغن كنا نعالجنا بغمتلاكنا عناصر تشكل فريقين، إلا أننا ننظر إلى المنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة العربية".
ويذكر أن وفد شباب الحسين يتوجه إلى عُمان صباح الأول من شباط المقبل، حيث يترأس الوفد رئيس النادي سامي القصاص، ويرافقه عضو مجلس الإدارة محمد بسام، صالح ذيب مدير الفريق، محمد أبو غربية إداريا، والمدير الفني وليد العسود، إلى جانب اللاعبين: خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم خنفر، محمود النقب، صالح طهراوي، إبراهيم العطلة، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو.
إلى ذلك وقع نادي شباب الحسين وشركة دار الدواء اتفاقية رعاية فريق كرة الطائرة للرجال.

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