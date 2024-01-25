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مواجهة واعدة بين الإنجليزية واتحاد عمان بـسلة الناشئين اليوم

1/25/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري تنطلق اليوم منافسات إياب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة 4 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق المدرب الوطني نهاد ماضي.
وتشهد صالة الحسن التدريبية مواجهة فريقا بيت ايدس وغزة هاشم عند الساعة 6 مساء، فيما تحتضن صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، مباراتي كفريوبا ونجوم اتحاد عمان عند الساعة 5 مساء، وشباب بشرى مع الجليل عند الساعة 6:30 مساء.
وشهدت مباريات أول من أمس في ختام ذهاب المرحلة الثانية، فوز فريق اتحاد عمان على الرياضي (67-31)، ونجوم الأرثوذكسي على كفريوبا (82-26)، والأرثوذكسي على شباب بشرى (89-28)، والجليل على نجوم اتحاد عمان (53-42) والإنجليزية على بيت ايدس (65-30).
وعزز الأرثوذكسي صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه نجوم الأرثوذكسي والجليل ونجوم اتحاد عمان في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب برصيد 8 نقاط لكل فريق، ويحتل شباب بشرى المركز الخامس برصيد 6 نقاط، وجاء كفريوبا سادسا برصيد 5 نقاط.
ويتصدر اتحاد عمان ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، يليه الإنجليزية ثانيا برصيد 7 نقاط، والرياضي ثالثا برصيد 6 نقاط، وبيت ايدس رابعا برصيد 5 نقاط، وغزة هاشم خامسا برصيد 4 نقاط.
ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة (قبل الأخيرة)، بحيث تلعب الفرق دوريا مصغرا فيما بينها من مرحلتين لترتيب مراكزها بعد تصفير النقاط للمرحلة السابقة، حيث يتأهل الأول والثاني للمنافسة على اللقب في المرحلة النهائية التي تقام بسلسلة من 5 مباريات يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع على الميدالية البرونزية في سلسلة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها من يسبق منافسه في تسجيل انتصارين.
وفي بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهات، الإنجليزية والمقاولين عند الساعة 9 صباحا، الرياضي والأهلي عند الساعة 10:30 صباحا، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد"، فيما يلتقي نجوم اتحاد عمان ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 2 مساء، في الوقت الذي تشهد فيه صالة الحسن التدريبية مباراتي، دير أبي سعيد والمفرق عند الساعة 3 مساء، وبيت ايدس مع غزة هاشم الساعة عند 4:30 مساء.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الأهلي على نجوم اتحاد عمان (41-35)، والمقاولين على الرياضي (38-20)، وشباب بشرى على الحسين المفرق (82-11)، والأرثوذكسي على نجوم الأردن (90-48).
وضمن بطولة الناشئات تحت 14 سنة، تقام يوم غد، منافسات الجولة والثالثة والأخيرة من ختام منافسات إياب المرحلة الأولى، حيث يلتقي فريق الإنجليزية مع نجوم الأردن عند الساعة 6 مساء، والأقصى مع الأهلي عند الساعة 5:30 مساء، ونجوم الأرثوذكسي مع الفحيص عند الساعة 7 مساء، والأرثوذكسي مع جرش عند الساعة 6 مساء.

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