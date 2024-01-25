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مرشحان لرئاسة الأهلي.. والانتخابات اليوم

1/25/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تجري عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، انتخابات النادي الأهلي، وذلك لانتخاب رئيس جديد وأربعة أعضاء بدلا من الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم في مجلس إدارة النادي، وذلك حسب النظام الداخلي للنادي، وهم رئيس النادي عمر شقم، والذي تقدم باستقالته في وقت سابق، والأعضاء أنزور نفش وعوني نغوي وحسين أرخاخة وعلاء الدين بينو.
ومع إغلاق باب الترشح سواء لمنصب رئيس النادي، أو لمناصب الهيئة الإدارية، فقد ترشح لمنصب الرئيس عوني نغوي ومحمد باكير، بينما ترشح لمناصب الهيئة الإدارية تيمور شفاقوج وحسام نفش وديما نفش وسعيد نظمي السعيد وطلال قشحة ومحمد خواج ونادر الجدع.
ويسبق عملية الانتخاب تلاوة التقريرين المالي والإداري والمصادقة عليهما من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي. ويذكر أن الأهلي من الأندية العريقة في المملكة، وينتسب للعديد من الاتحادات الرياضية، وقد حصلت فرقه الرياضية على الكثير من البطولات والإنجازات، إضافة إلى نشاطاته الثقافية والاجتماعية.

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