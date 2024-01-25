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فالفيردي سعيد بالتأهل.. وتشافي يبرر سقوط برشلونة

1/25/2024 2:39:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبدى المدير الفني لفريق أتلتيك بيلباو، إرنستو فالفيردي، سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عقب الفوز على برشلونة (4-2) في دور الثمانية، مبرزا الهدف القاتل الذي سجله إنياكي ويليامز في الشوط الإضافي، والذي قاد الفريق الباسكي للتقدم بثلاثية، قبل أن يطلق نيكو ويليامز "رصاصة الرحمة" بالهدف الرابع.
وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت أول من أمس على ملعب (سان ماميس) وامتدت لشوطين إضافيين، قال فالفيردي: "لقد كانت مواجهة لا تنسى، آمنا وأردنا وفي النهاية جنينا الثمار"، مبرزا حقيقة أن فريقه تأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا خمس مرات متتالية، وسلط الضوء أيضا على الأجواء في ملعب الفريق الباسكي.
وقال: "لقد رأينا الأجواء في بيلباو وفي سان ماميس، في كرة القدم عليك بكثير من الأحيان أن تتجرع مرارة الهزيمة مرات عديدة، وعندما نجد الوقت لاستعادة الذكريات حول مباريات بعينها، ستكون هذه واحدة من المواجهات التي سنتذكرها دائما".
وفيما يتعلق بوصول إينياكي ويليامز من كوت ديفوار قبل ساعات قليلة من بداية اللقاء، أكد فالفيردي أنه بعد التأكد من وصول اللاعب بالفعل إلى بيلباو: "كان من الواضح بالنسبة لي أنه لن يبدأ المباراة، ولكن كان من الواضح أيضا أنه سيلعب لأنه سيكون بمثابة دفعة معنوية"، مبرزا أنه "كان حاسما".
من جانبه، قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "لقد قلت بالفعل إننا واجهنا سوء حظ في القرعة، ورغم أننا تقدمنا على بيلباو بهدفين، لكن لم نتأهل في النهاية".
وأضاف: "علينا أن نكون فخورين بالمحاولة حتى النهاية، رغم أنه غاب عنا التركيز مع الوقوع في الأخطاء في البداية، وكرة القدم تعتمد على الأخطاء".
وعن إهدار لامين يامال فرصة قتل المباراة في الدقيقة 90، قال: "أنا فخور بالشباب الذين لعبوا، وهذه هي بطولة الكأس، ولامين شعر بالإحباط لعدم تسجيله هذه الفرصة".
وحول سبب عدم إشراك الشاب فيرمين لوبيز، أكد: "تواجد على أرض الملعب لامين يامال وكوبارسي وهيكتور فورت، ومنعتنا اللوائح من إشراك لاعبين أكثر منهم، أنا هادئ، لأن الألقاب الأهم باقية مثل الليغا ودوري الأبطال، وسنقاتل من أجلها كما فعلنا اليوم".
واستطرد: "بغض النظر عما سيحدث هذا الموسم، نحن في بداية شيء مهم، وهذا الفريق له مستقبل، ونقود مشروعا جيدا لجيل من اللاعبين الرائعين، وسينافسون سواء كنت المدرب أم لا".
وعن مصيره حال لم يتوج بأي لقب في الموسم الحالي، أجاب: "يطلبون مني الألقاب أو على الأقل المنافسة عليها"، مؤكدا أن قرار عدم إشراك فيتور روكي يأتي لكونه شابا صغير السن، وسيكون مهما في الفترة المقبلة.
وحقق الشاب لامين يامال نجم برشلونة، رقما قياسيا بتسجيله الهدف الثاني لبرشلونة في المباراة بالدقيقة 32، ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لامين يامال أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في بطولة كأس ملك إسبانيا في القرن الـ21، بعمر 16 عاما و195 يوما، ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم خوانمي خيمينيز، والذي سجل بعمر 16 عاما و238 يوما بقميص ملقا العام 2010. -(وكالات)

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