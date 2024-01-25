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المغرب يستأنف عقوبة إيقاف الركراكي.. واستقالة مدرب تونس

1/25/2024 2:39:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أسدل الستار على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والمقامة حاليا في ساحل العاج، بتأهل 16 منتخبا إلى الأدوار الإقصائية للبطولة القارية "الكان".
ويعد منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية، المنتخب الوحيد الذي تأهل بالعلامة الكاملة بعد جمعه 9 نقاط وضعته في صدارة مجموعته الثالثة، كما حقق الرأس الأخضر "الحصان الأسود" في البطولة، مفاجأة مدوية بتصدره المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات مصر وغانا وموزمبيق.
وتأهلت ثلاثة منتخبات عربية إلى الأدوار الإقصائية من البطولة الأفريقية، وهي: المغرب ومصر وموريتانيا، حيث تأهلت عن المجموعة الأولى منتخبات: غينيا الاستوائية (7 نقاط)، نيجيريا (7 نقاط)، ساحل العاج (3 نقاط)، المجموعة الثانية: الرأس الأخضر (7 نقاط)، مصر (3 نقاط)، المجموعة الثالثة: السنغال (9 نقاط)، الكاميرون (4 نقاط)، غينيا (4 نقاط)، المجموعة الرابعة: أنغولا (7 نقاط)، بوركينا فاسو (4 نقاط)، موريتانيا (3 نقاط)، المجموعة الخامسة: مالي (5 نقاط) وجنوب أفريقيا (4 نقاط) ونامبيا (4 نقاط)، المجموعة السادسة: المغرب (7 نقاط) والكونغو الديمقراطية (3 نقاط).
وتنطلق مواجهات الدور ثمن النهائي يوم غد، حيث تلتقي أنغولا ما نامبيا، ونيجيريا مع الكاميرون، فيما تلعب يوم بعد غد، غينيا الاستوائية مع غينيا، ومصر مع الكونغو الديمقراطية، كما يلتقي يوم الإثنين المقبل، منتخبا الرأس الأخضر مع موريتانيا، والسنغال مع ساحل العاج، على أن تختتم مباريات هذا الدور بمواجهتي مالي وبوركينا فاسو، والمغرب أمام جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني (يناير) الحالي.
في المقابل، أعلن المدرب جلال القادري نهاية عقده التدريبي مع منتخب تونس بعد الخروج المخيب من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، والمقامة حاليا في ساحل العاج.
وكانت تونس بحاجة إلى فوز على جنوب أفريقيا لضمان بطاقة العبور لثمن النهائي، لكنها اكتفت بالتعادل السلبي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، لتودع المسابقة من الدور الأول.
وجمع منتخب "نسور قرطاج" نقطتين فقط من 3 مواجهات، بتعادله أمام مالي 1-1 وجنوب أفريقيا سلبا، وخسارته مع ناميبيا بهدف نظيف، ليحتل المركز الأخير في مجموعته الخامسة.
وعقب الخروج المخيب، أكد جلال القادري، أن مواجهة جنوب أفريقيا كانت الأخيرة بالنسبة له برفقة المنتخب التونسي، وقال: "لدي عقد مع المنتخب ينتهي في حال عدم بلوغ نصف نهائي هذه البطولة القارية، هذا عقدي وهذا قراري، أنا أتحمل المسؤولية، المهم أن يكون الشخص راضيا عما قدمه، اجتهدنا وقدمنا كل ما نستطيع أن نقدمه، كانت المجموعة لديها الرغبة في الذهاب بعيدا في هذه البطولة، لكننا لم نوفق".
وحول نتيجة التعادل مع جنوب أفريقيا، أوضح المدرب التونسي: "أوشكنا على التقدم في النتيجة خاصة في الشوط الأول، لكننا افتقدنا إلى ترجمة الفرص الهجومية المتاحة".
وتولى القادري (52 عاما) تدريب منتخب تونس يوم 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، وقاد الفريق في 27 مباراة محققا 14 فوزا و7 تعادلات و6 هزائم.
يذكر أن المنتخب التونسي غادر من دور المجموعات للمرة السادسة في تاريخ مشاركته في البطولة الأفريقية، والمرة الأولى منذ العام 2013.
بدوره، قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي (كاف) المتمثل بإيقاف مدرب المنتخب وليد الركراكي 4 مباريات، بسبب الأحداث التي تلت مواجهته أمام الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية، حيث تشاجر لاعبو المنتخبين بعد المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر تلاسنا بين الركراكي والمدافع تشانسيل مبيمبا.
وقال الاتحاد المغربي في بيان رسمي: "على إثر القرار المجحف الذي اتخذته لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي بحق وليد الركراكي، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، والمتمثل في إيقافه 4 مباريات متضمنة مباراتين مع إيقاف التنفيذ، قرر الاتحاد المغربي الاستئناف ضد القرار الذي يجانبه الصواب، خاصة وأن المشاهد أظهرت أن الركراكي لم يصدر منه أي تصرف مخل بالروح الرياضية".
وغاب الركراكي عن مقاعد بدلاء المغرب في مواجهة زامبيا بالجولة الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة التي يتصدرها بـ4 نقاط، وقاد المنتخب بدلا عنه مساعده رشيد بن محمود.
وأظهرت لقطات مصورة مشاجرة بين أفراد الفريقين وسط الملعب بعد صفارة النهاية، وانخرط مدرب منتخب "أسود الأطلس" وليد الركراكي في المشادات، وتواصلت المشاجرة في النفق المؤدي لغرف الملابس، وكان الاتحاد الكونغولي نشر بيانا أشار فيه إلى أن قائد المنتخب تشانسيل مبيمبا تعرض لشتائم وإهانات عنصرية من لاعبي منتخب المغرب ومدربهم الركراكي، قبل التعرض له بالعنف في ممرات غرف تبديل الملابس.
واستنكر الاتحاد المغربي "التصرفات غير الرياضية" التي تلت المباراة في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، وقال: "نؤكد العلاقات المتميزة والتاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وروابط الأخوة بين الشعبين".
واتهم قائد منتخب الكونغو الديمقراطية مدرب المغرب بشتمه والتلفظ بكلمات عنصرية، وقال في تصريحات صحفية: "إنه تعرض للشتم بألفاظ عنصرية من المدرب المغربي، مضيفا: "لست بحاجة لكثرة الحديث، فعدالة الله هي الأهم، أنا لست مثاليا، ولكن في الملعب أحترم الجميع، وهذا الاحترام أمر متبادل".
ورد الركراكي بالقول: "لا يعجبني تصريح مبيمبا لأنه يلمح إلى أشياء كثيرة، إذا كانت لديه صور أخرى غير تلك التي نراها على شاشة التلفزيون، دعه يظهرها بكل سرور، وسيرى بالضبط ما حدث".
وبدأت المناوشات بعد نهاية المباراة عندما توجه مدرب المغرب إلى قائد منتخب الكونغو الديمقراطية لمصافحته، بينما كان الأخير ينظر نحو السماء مشتكيا من "ظلم التحكيم" بعد تلقيه بطاقة صفراء قبل أن يسحب يده بقوة، مرسلا إشارة أن الحكم تجاهل "الفار"، ثم قام بحركة بذيئة -على ما يبدو- تجاه المدرب المغربي، الأمر الذي أشعل غضب بقية اللاعبين الذين دخلوا في اشتباكات لفظية وبالأيدي. -(وكالات)

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