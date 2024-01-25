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رياض محرز: الإعلام الجزائري سبب فشلنا

1/25/2024 2:39:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجه رياض محرز قائد منتخب الجزائر لكرة القدم اللوم إلى وسائل الإعلام، يوم الخميس، مؤكدا أن الضغط السلبي كان أحد أسباب إخفاق الفريق في التقدم بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وعادت بعثة الجزائر إلى البلاد في ساعة مبكرة من صباح الخميس، قادمة من كوت ديفوار، بعد توديع كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات.

وقال محرز للصحفيين بعد العودة إلى بلاده: لم نقدم أداء جيدا، ولم نكن في مستوى الطموحات خلال البطولة. أخفقنا في نسختين متتاليتين من كأس الأمم الإفريقية، وهذا التحدي الثالث الذي نفشل فيه (بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2022)، لقد حققنا سلسلة انتصارات لفترة طويلة. هذه كرة القدم هناك فوز وخسارة، وتخسر مباريات أكثر من التي تفوز بها، هذا هو الواقع.

وقال محرز، لاعب الأهلي السعودي، عن أسباب فشل منتخب الجزائر في عبور دور المجموعات في نسختين متتاليتين من كأس الأمم: حقيقة لا أعلم سبب هذا الفشل. نمتلك فريقا جيدا يضم أفضل وخيرة اللاعبين في الجزائر، أعتقد أن بعض الصحفيين كانوا ضدنا ومارسوا علينا ضغطا سلبيا. ولكن ليس هذا السبب الذي جعلنا نخسر المباريات، وأعترف أننا كنا سيئين في الميدان. أتأسف على الضغط السلبي الذي مارسته وسائل الإعلام بترشيحنا دائما للتتويج بكأس الأمم، وكأننا معتادين على الفوز بالبطولة متجاهلين المنافسين الآخرين دائما.

ولم يحقق منتخب الجزائر أي فوز في كأس الأمم الإفريقية منذ التتويج باللقب الثاني في عام 2019، حيث ودع دور المجموعات في نسختي 2021 و2023 دون أي انتصار.

وتذيل منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة المقامة بكوت ديفوار، إذ حصد نقطتين فقط، وجاء خلف أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وتسبب الإخفاق القاري في رحيل جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر عن منصبه، يوم الأربعاء، إذ أكد وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم التوصل لاتفاق ودي مع المدرب على فسخ العقد بين الطرفين.

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