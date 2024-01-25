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الداود: العقبة يعاني من غيابات مؤثرة.. وفترة التوقف سلبية

1/25/2024 2:39:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات أكد المدير الفني لفريق العقبة رائد الداود، أن فريقه يعاني من غيابات مؤثرة خلال الجرعات التدريبية الحالية تحضيرا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم، والغيابات تتنوع بين الإصابات، والتزام عدد من اللاعبين بالمشاركة مع منتخب الشباب الذي يقيم معسكرا في تركيا.
وقال في حديثه لـ"الغد": "الحمد لله التدريبات تسير بالشكل والخطة الموضوعة من الجهاز الفني، وبدأ الفريق تحضيراته بعد فترة راحة سلبية لمدة 10 أيام، وخضنا تجربتين وديتين مع فريق الرمثا خلال الأيام الماضية، ورغم الخسارة في المباراتين 1-2، 1-3، لكن الفؤائد الفنية كبيرة في تصويب الأخطاء التي تظهر في بداية التحضيرات ورفع الحالتين الفنية والبدنية للاعبين".
وأردف قائلا:"الفريق يبحث عن عدد من المباريات الودية قبل انطلاق منافسات المرحلة المقبلة، وسيلعب مباراة ودية مع الوحدات خلال الأسبوع المقبل"، وأن الفريق اعتمد على العناصر الشابة، إضافة للاعبين الذين كانوا معه في الموسم الماضية نظرا لحرمان النادي من التعاقدات من اللاعبين المحليين والمحترفين، مؤكدا أن الود والعلاقات الطيبة جمعته بنادي العقبة منذ العام 2014، حيث صعد بالفريق من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، ثم إلى الأولى، حتى الوصول إلى دوري المحترفين العام 2017.
وتطرق الداود إلى فترة التوقف الحالية للمنافسات من أجل مشاركة المنتخب في كاس آسيا قائلا: "الفترة كانت سلبية، وانتظام البطولة يعني تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية للاعبين، وهذا التقطع المستمر يحد من التطلعات ويفقد الشغف لدى اللاعبين والجماهير، وهو ما يبرر غياب المتعة والإثارة عن مواجهات المسابقة، ويدرك الجميع حجم المشكلة المالية الكبيرة التي تمر على أندية المحترفين، وانعكست سلبيا على الأداء الفني، إضافة أنها سببت مشكل كبيرة للأندية.
وأضاف أن الفريق لم يشهد أي تعاقدات جديدة، ولن يستفيد من فترة القيد الثانية، حيث إنه محروم من القيد بسبب عدد من القضايا والأمور المالية للاعبين السابقين.
وتمنى الداوود، أن يستمر فريقه في تقديم المستويات الفنية الجيدة وتحقيق النتائج الإيجابية، خصوصا في ظل التنافس الشديد والمثير من معظم فرق المحترفين التي ظهرت خلال مرحلة الإياب بمستويات فنية مميزة.
ونال فريق العقبة احترام وإعجاب المتابعين خلال مبارياته في دوري المحترفين وبطولة درع الاتحاد، على الرغم من الطروف الصعبة التي يمر فيها، خصوصا وأنه يلعب مبارياته البيتية على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وهناك معلومات أن الملعب البيتي للفريق " تطوير العقبة" أصبح جاهزا وقد يشهد عودة المباريات خلال مرحلة الإياب.
ويحتل فريق العقبة حاليا المركز السادس على سلم ترتيب فرق دوري المحترفين، بعد نهاية مرحلة الذهاب، وله مباراة مؤجلة مع فريق الفيصلي، ستقام بعد عودة المنتخب من مشاركته بكاس آسيا، حيث حقق 3 انتصارات، و4 تعادلات، وتعرض للخسارة 3 مرات، وسجل الفريق خلال 11 مباراة 12 هدفا، ودخل مرماه 19 هدفا.

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