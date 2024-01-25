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الوسلاتي: الرعاية والصالة تشكلان نقلة نوعية.. ومستويات قوية في الطائرة العربية

1/25/2024 2:39:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، أن اتفاقتي رعاية الطائرة الأردنية وصالة قصر الرياضة، تشكلان نقلة نوعية للعبة على المدى البعيد، مشيرا أن المستفيد الأول الأندية والمنتخبات الوطنية، معتبرا ما انجزه اتحاد الكرة الطائرة بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، ومتابعة وجهود نائب الرئيسة جهاد قطيشات خطوات واسعة على طريق النهوض باللعبة ودفع محركاتها نحو التحليق بالحضور والإنجاز عربيا وإقليميا وقاريا ودوليا –على حد تعبير الوسلاتي-.
وأضاف الوسلاتي في حديثه إلى "الغد"، قائلا : " تشعر بالرغبة الكبيرة لدى مجلس إدارة الاتحاد، بإلحاق بركب الدول المتقدمة، وحجزمكان يليق بالطائرة الأردنية، ولعل سرعة إنجاز اتفاقية رعاية الطائرة الأردنية، بالتوقيع مع شركة لها الخبرة في المجال الرياضي-مدارس التربية الريادية-، وتوقيع اتفاقية تمنح اللعبة بأنديتها ومنتخباتها بأولوية استخدام صالة قصر الرياضة، بالتنسيق مع وزارة الشباب ومدير مدينة الحسين للشباب، ولعل ذلك من شأنه أن يوفر المال والبنية التحتية، وهما الرافعان لشأن اللعبة فنية، تلتقي مع الحضور الإداري المميز للطائرة الأردنية على جميع الأصعدة، وخطوة إيجابية لها دلالتها وانعكاسها على المستقبل القريب للعبة".
وتابع: " ننطلق في خطة فنية اتجاه جميع المنتخبات الوطنية، وجاءت تلك الاتفاقيات؛ لتذلل لنا الصعاب في إنجاز مهمتنا الفنية، حيث وزعنا مهام العمل مع المدربين الوطنيين؛ لتجهيز المنتخبات الوطنية لخوض العديد من الاستحقاقات لمختلف المنتخبات الوطنية وللجنسين، بدء من الواعدين والواعدات، انتهاء بالرجال والسيدات، سواء للمنافسات داخل الصالات أو الشاطئية، خاصة وأن لدينا أجندة مزدحمة من المشاركات، واستضافة اتحاد الكرة الطائرة للعديد من البطولات، والتي نطمح فيها الحضور المشرف وتحقيق نتائج مشرفة للعبة".
وحول تواجده في تدريبات ممثلي اللعبة المشاركين إقليما وعربيا، قال الوسلاتي: " بحسب توصيات اتحاد اللعبة، نتعامل مع ممثلي الطائرة الأردنية كل من شباب الحسين، المشارك في بطولة غرب آسيا الثانية في عُمان بعد أيام، وكذلك بطولة الأندية العربية في عمان الشهر المقبل، ومثله عيرا الذي سيخوض غمار بطولة الأندية العربية، وكأنهما أحد المنتخبات الوطنية التي يفرض علينا التزامنا الأخلاقي المهني في تقديم المشورة والتوجيه، في ظل تعاون وتقدير لجهود المدربين لشباب الحسين المدرب وليد العسود، ولفريق عيرا المدرب إياد توفيق، وجميعنا شركاء في دفع حضورهما في المسابقتين الإقليمية والعربية".
وأردف قائلا: " بطلب من فريق عيرا، تواجدت وزميلي المدرب إسماعيل توفيق في تدريبات الفريق، وقدمنا النصائح الفنية والتكتيكية من باب المصلحة العامة للطائرة الأردنية، ووجدنا تجاوبا كبيرا من عيرا على المستوى الإداري والفني واللاعبين، في الوقت الذي طلب مني مدرب شباب الحسين وليد العسود بمشاهدة محترفي الفريق، الغاني إبراهيم عبدالحميد، والنيجيري بيلو، إلا أن تأخر صدور تأشيرة دخولهما حال دون ذلك، إلا أنني حريص على متابعة تدريباتهما، والمدربان لديهما من الخبرة والقدرة الفنية الكثير، وأعجبني حماس اللاعبين في كلا الفريقين، واندفاعهم بروح معنوية عالية نحو المنافسة بقوة في كلا البطولتين".
وعن مستوى الأندية العربية المشاركة في البطولة العربية التي تقام في عمان الشهر المقبل، أجاب الوسلاتي: " هناك 13 فريقا في بطولة الأندية العربية، يعتبروا من خيرة الأندية في الساحة العربية، وهم قادمون بجهوزية فنية كبيرة، يملكون عناصر محلية ومحترفين على سوية عالية، مما يبشر بنسخة قوية في مباريات البطولة العربية الـ42، وستكون الطريق مزدخمة بالمنافسين نحو اللقب والمراكز الأولى بالبطولة".
وحول حظوظ ممثلي الطائرة الأردنية في المنافسات العربية، رد الوسلاتي: " شباب الحسين وعيرا يملان عناصر مميزة سواء على مستوى الخبرة أو الشباب، لكني لم أر محترفي الفريقين ومدى قدرتهم على تقديم الإضافة النوعية بالبطولة، في الوقت التي تأتي الفرق العربية إلى عمان، بجهوزية بدنية وفنية وتكتيكية عالية، كونها قادمة من منافسات قائمة أو حتى انتهت، بعكس ممثلي الطائرة الأردنية بسب تأخر المنافسات المحلية، والذي يعود وفقا لطلب الأندية فيما كان اقتراح اتحاد اللعبة تنظيم المسابقات المحلية لأندية الممتاز وفقا للأجندة الدولية؛ لتكون انطلاقتها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أن الأندية طلبت تأخير البطولات وذلك يعود لضائقتها المالية، في الوقت الذي أرى فيه أن شباب الحسين سيستفيد من الوجبات التنافسية الاحتكاكية في غرب آسيا، وستزيد من جهوزية الفريق في المباريات العربية، واتمنى لممثلي اللعبة حظا أوفر عربيا وإقليميا، فالنتائج ترصد بالتأكيد لصالح الطائرة الأردنية".

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