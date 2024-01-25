التأهل المبكر يدفع النشامى للظهور بصورة باهتة والخسارة من البحرين

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

دفعت نتائج الفرق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بنهائيات كأس آسيا (قطر 2023)، في ظهور المنتخب الوطني لكرة القدم بصورة باهتة على ستاد خليفة الدولي أمس، ليتلقى الخسارة الأولى له بالبطولة، والتي جاءت على يد المنتخب البحريني، لحساب المجموعة الخامسة، بعد ضمان المنتخب التأهل في وقت سابق.

وفي التوقيت ذاته وعلى ستاد الجنوب، انتهت مباراة منتخب كوريا الجنوبية ونظيره الماليزي بنتيجة 3-3، ليتصدر المنتخب البحريني فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل بقاء منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني وبرصيده 5 نقاط، فيما تراجع المنتخب الوطني للمركز الثالث وتجمد رصيده النقطي عند 4 نقاط، فيما يقبع المنتخب الماليزي في المركز الرابع والأخير وبرصيده نقطة واحدة.

وعلى ضوء النتائج المسجلة في الجولة الأخيرة، بعد تعادل عمان مع قيرغيزستان بهدف لمثله، وتعادل السعودية بدون أهداف أمام تايلند، ليلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العراقي في دور ثمن نهائي البطولة يوم الاثنين المقبل عند الساعة الثانية والنصف مساء على ستاد خليفة الدولي.

واكتملت أضلاع دور الـ 16 من البطولة، لتقام المباريات على النحو الآتي بدءا من بعد غد الأحد: أستراليا مع إندونيسيا، طاجيكستان مع الإمارات، قطر مع فلسطين، أوزبكستان مع تايلند، السعودية مع كوريا الجنوبية، البحرين مع اليابان، إيران مع سورية، والأردن مع العراق.

وتابع رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين المباراة من المنصة الرسمية، إلى جانب الأمين العام للاتحاد سمر نصار، وعدد من أعضاء الوفد الأردني القادم إلى الدوحة مع المنتخب الوطني.

ولم يظهر المنتخب الوطني في الشوط الأول أي رغبة في التقدم للأمام وتسجيل هدف التقدم، ليتلقى الهدف الوحيد في المباراة بعد مرور 34 دقيقة عبر المهاجم عبد الله يوسف، وسط غياب الدافعية أيضا في الشوط الثاني عند الجهاز الفني واللاعبين، فيما أجرى المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة العديد من التغييرات على تشكيلة المنتخب سواء قبل بداياتها، أو خلالها من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين بالمشاركة.

وحاول المنتخب الوطني ونظيره الكوري تجنب مواجهة المنتخب الياباني في الدور الثاني، بعد تأهله عن مجموعته وصيفا، لتلتقي البحرين مع اليابان في ثمن نهائي البطولة بنسختها الثامنة عشرة، والتي تقام بمشاركة 24 منتخبا وحتى العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبل.











رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين بجانب وزير الشباب والرياضة القطري حمد بن خليفة يتابعان المباراة - (من المصدر)

تشكيلة الفريقين

الأردن: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب“ديارا”، أنس بني ياسين، سالم العجالين (براء مرعي)، فراس شلباية، رجائي عايد (إبراهيم سعادة)، فادي عوض، محمد أبو حشيش، يوسف أبو جلبوش“صيصا” (صالح راتب)، علي علوان (أنس العوضات) ويزن النعيمات (حمزة الدردور).

المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب).

البحرين: إبراهيم لطف الله، وليد الحيام، سيد مهدي باقر، محمد عادل (حسين العكر)، عبد الله الخلاصي، جاسم الشيخ، محمد الحردان (إبراهيم الوالي)، علي مدن (محمد عبد القيوم)، محمد مرهون (إبراهيم الختال)، كميل الأسود (مهدي حميدان) وعبد الله يوسف.

المدير الفني: خوان أنتونيو بيتزي (الأرجنتين).

الحكام: عمر محمد العلي حكما للساحة (الإمارات)، المساعد الأول محمد الحمادي (الإمارات)، حسن محمد (الإمارات) وما نينج حكما رابعا (الصين).

الإنذارات: سالم العجالين وعلي علوان (الأردن).

سيناريو الهدف

- منح لاعب المنتخب البحريني علي مدن كرة على طبق من ذهب لزميله عبد الله يوسف، ليتقدم الأخير من منتصف الملعب نحو المرمى الأردني ويصوب الكرة بدقة على يسار حارس المرمى يزيد أبو ليلى هدف المباراة الوحيد (34).

فرص المباراة

- سدد بني ياسين كرة أرضية عائدة من دفاعات البحرين مرت بجوار المرمى (14).

- خطف النعيمات الكرة من المدافعين وصوب كرة قوية ابتعدت عن مرمى البحرين (18).

- مرر يوسف كرة من داخل منطقة الجزاء باتجاه زميله مرهون الذي أهدرها بغرابة أمام المرمى (39).

- كاد الحيام تسجيل هدف التعادل بالخطأ في مرماه إثر عرضية شلباية من الميمنة متجهة بجانب مرمى فريقه (45).

- حاول يوسف زيارة الشباب مجددا من تسديدة بعيدة المدى لم تكن بالقوة والدقة الكافيتين نحو مرمى أبو ليلى (45+1).

- أنقذ أبو ليلى محاولة مرهون الذي تسلّم كرة طويلة من الحيام، لكن الأول أساء التصرف بها قبل خروج حارس مرمى المنتخب الوطني (50).

- التقط الحارس البحريني بحضور تام رأسية علوان المتقنة (60).

- تألق لطف الله في التصدي لتسديدة النعيمات القوية بعد متابعته للكرة المنفذة من الطرف الآخر (72).

- أوقف أبو ليلى تصويبة بديل البحرين العكر القوية من مسافة بعيدة (86).

- أبعد حارس المنتخب الوطني تصويبة البديل عبد القوية من ركلة ثابتة (89).

نجم اللقاء

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب البحريني عبد الله يوسف أفضل لاعب في المباراة، نظير تسجيله الهدف الوحيد لمنتخب بلاده، وضمان التأهل للدور الثاني من البطولة.









مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة - (من المصدر)

المؤتمر الصحفي

وأعرب المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، عن عدم تقبله للخسارة التي تعرض لها المنتخب في اللقاء، مفيدا بأنه كان يتمنى بأن يحقق العلامة الكاملة في الدور الأول، وأن لاعبيه لا يتقبلون الخسارة بأي حال من الأحوال.

وبين عموتة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن المباراة كانت فرصة لعدد من اللاعبين البدلاء لإثبات أنفسهم، بحصولهم على فرصة اللعب بدلا من عدد من اللاعبين الذين تمت إراحتهم لتلقيهم بطاقات صفراء أو الإصابة في الفترات الماضية.

وأضاف:“بعد ضمان التأهل في وقت سابق، لا يمكننا المغامرة بالتشكيلة الأساسية التي تضم لاعبين حصلوا على إنذارات واحتمالية غيابهم عن المباراة المقبلة، هناك بعض الأمور الإيجابية وأخرى سلبية في مواجهة البحرين، ونتطلع للظهور بقوة في المستقبل، ودخول مواجهة ثمن النهائي بالأوراق الكاملة”.

وأكد عموتة بأن تعلمياته للاعبين لم تكن سلبية من أجل الخسارة أو تجنب الفوز، وإنما بحث عن تأكيد الصورة المشرفة التي ظهر بها المنتخب في المباراتين السابقتين، موضحا بأنه لم يكن مقتنعا بالأداء والظهور السلبي في المباراة.

من جهته، عبر المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي، عن سعادته بتحقيق النقاط الثلاث والتأهل للدور المقبل متصدرا للمجموعة الخامسة، مفيدا بأن أداء فريقه كان مميزا أمام المنتخب الوطني، ويخطط للتقدم أكثر في البطولة.

شذرات وكواليس

- تعد مواجهة البحرين الأولى على الصعيد الرسمي للاعب يوسف أبو جلبوش“صيصا” في مسيرته مع المنتخب الوطني، إذ شارك من قبل في 6 مباريات ودية من قبل 5 منها كبديل.

- شارك المدافع أنس بني ياسين أمس للمرة الأولى في البطولة الحالية، ليصبح اللاعب الوحيد من بين اللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية المشارك في 4 بطولات كأس آسيا، ويعادل رقم الحارس الدولي السابق عامر شفيع بعدد المشاركات في البطولات، علما بأن عدد المباريات التي خاضها من قبل هي 6 مباريات.

- قام مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة بعدم الزج بـ 4 لاعبين بصفة أساسية وهم موسى التعمري، نزار الرشدان، إحسان حداد ويزن العرب، نظرا لحصولهما على بطاقات صفراء في المباراتين الماضيتين، حرصا على عدم تلقيهم إنذارا جديدا والغياب عن المباراة المقبلة بالدور الثاني، علما بأن الإنذارات تشطب بداية من ربع النهائي.

- تابع مباراة المنتخب الوطني ونظيره البحريني 39 ألفا و650 مشجعا من المدرجات، علما بأن عدد جماهير المنتخب الوطني في المباراة الأولى أمام ماليزيا بلغ 20410 مشجعين، فيما تابع المباراة الثانية أمام كوريا الجنوبية 36627 مشجعا.

- حرص اللاعبون على رفع القميص رقم 8 قبل انطلاقة المباراة، دعما لزمليهم نور الدين الروابدة الذي تعرض للإصابة مؤخرا، وسيغيب عن بقية مباريات البطولة.