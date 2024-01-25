كيف يغير الهاتف الذكي في الأيدي الطريقة التي نمشي بها؟



أخطار هواتف الشارع



وجدت إحدى الدراسات الحديثة التي أجريت على طلاب الجامعات أن ربع الأشخاص الذين يعبرون تقاطعات الطرقات ((كانوا ملتصقين بجهاز ما)).

وقال واين جيانغ، أستاذ مساعد في الهندسة بجامعة فلوريدا، والذي شارك في الدراسة: ((لا أعتقد أن الناس يدركون مدى تشتّت انتباههم ومدى تغير وعيهم الظرفي عندما يمشون ويستخدمون الهاتف))، لدى تعليقه على العلاقة بين استخدام الهاتف وإصابات المشي.



((عمى غير متقصّد))



وفي الواقع، يمكن لأجهزتنا أن تسبب ما يسميه بعض الخبراء ((العمى غير المتقصّد)). ووجدت إحدى الدراسات أن المشاركين كانوا أقل عرضة لملاحظة وجود مهرج يسير بصفاقة على دراجة أحادية العجلة ويتحدث في الهاتف.



والمشكلة ليست فقط في تلك الشاشة التي بين يديك التي تصرف انتباهك، بل في أن الهاتف يغير حالتك المزاجية، وطريقة مشيتك، ووضعيتك، ويعوق قدرتك على الانتقال من النقطة ((أ)) إلى النقطة ((ب)) دون التعرض للمشكلات.



كيف ((يكسر)) الهاتف خطوتك



وقال جيانغ إنه عندما نسير ونستخدم الهاتف في الوقت نفسه، فإننا نعدل بشكل انعكاسي كيفية تحركنا، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط ونيويورك تايمز.



وأظهرت لقطات فيديو للمشاة أن الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف يمشون أبطأ بنسبة 10٪ تقريباً من نظرائهم غير المشتتين.

من جهته يقول باتريك كراولي، مدير المشروع في الجامعة التقنية في الدنمارك، الذي درس الميكانيكا الحيوية للمشي أثناء استخدام الهاتف: ((إنك ترى عدداً من التغييرات في المشية التي تعكس التباطؤ... يتخذ الناس خطوات أقصر ويمضون وقتاً أطول وكلتا القدمين على الأرض)).



يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى إعاقة حركة المرور على الرصيف. إلروي أغيار، الأستاذ المساعد في علوم التمارين الرياضية في جامعة ألاباما، يقول إنه إذا كان المشي يشكل جزءا كبيرا من نشاطك البدني اليومي، فإن المشي بالهاتف قد يكون له تداعيات على لياقتك البدنية.



حمل على الرقبة وعضلات الظهر



إن النظر إلى الهاتف الذكي أثناء المشي - بدلاً من الوقوف بشكل مستقيم - يمكن أن يزيد أيضاً مقدار الحمل أو القوة الواقعة على الرقبة وعضلات الظهر العلوية، ما قد يساهم في ظهور أعراض ((رقبة المراسلات النصّية))“text neck.” .

ويشير البحث في مجلة Gait & Posture إلى أن كل هذا يمكن أن يقلل التوازن ويزيد خطر التعثر أو السقوط.



الهاتف والحالة المزاجية



كيف يؤثر ذلك على حالتك المزاجية؟ عندما يرغب العلماء في دراسة التوتر، فإنهم غالباً ما يطلبون من الأشخاص أداء عدة مهام في وقت واحد. وذلك لأن تعدد المهام هو وسيلة موثوقة لتوتر الناس.



هناك أدلة على أن المشي أثناء استخدام الهاتف يقوم بهذا الأمر أيضاً، حتى لو لم نكن على علم بذلك في الوقت الحالي.

إذ وجدت إحدى التجارب أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف أثناء المشي على جهاز المشي، زادت مستويات الكورتيزول، وهو ما يسمى هرمون التوتر، في الارتفاع.



بحثت دراسة أجريت عام 2023 في الآثار النفسية للمشي في حديقة خارجية أثناء النظر إلى الهاتف - أو عدم فعل ذلك.

وقالت إليزابيث برودبنت، وهي من مؤلفي الدراسة وأستاذة علم نفس الصحة في جامعة أوكلاند في نيوزيلندا: ((بشكل عام، عندما يذهب الناس للنزهة، فإنهم يشعرون بتحسن بعد ذلك، وهذا ما رأيناه في مجموعة المشي دون استخدام الهاتف)).

وأضافت: ((في مجموعات المشي مع استخدام الهاتف، تم عكس هذه التأثيرات... فبدلاً من الشعور بمزيد من الإيجابية بعد المشي، شعر الناس بمقدار أقل من الإيجابية - أقل حماسة، وأقل سعادة، وأقل استرخاءً)).

انقطاع مستخدم الهاتف عن الطبيعة



وأرجعت هي والمؤلفون المشاركون في دراستها هذه الآثار السلبية إلى افتقار مستخدم الهاتف إلى الاتصال بالبيئة المحيطة.

من المقبول الآن على نطاق واسع أن تمضية الوقت في المشي في الأماكن الطبيعية مفيد لمزاجك وصحتك العقلية.

وقالت: ((يبدو أنه للحصول على هذه الفوائد، من المهم أن ينصب اهتمامك على البيئة، وليس على هاتفك)).



أخطار تشتّت الانتباه



يدرك معظمنا أن المشي مع استخدام الهاتف يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر، حتى إن بعض المدن، مثل هونولولو، أصدرت قوانين لكبح جماح المشاة المشتتين.

لكن الأبحاث حول تلك المخاطر كشفت بعض المفاجآت.



وقد دقق بحث جيانغ في العلاقة بين ((المشي المشتت المرتبط بالهاتف)) وزيارات قسم الطوارئ.

وباستخدام البيانات الحكومية الممتدة من عام 2011 إلى عام 2019، اكتشف هو وزملاؤه ما يقرب من 30 ألف إصابة أثناء المشي ناجمة عن الهواتف.

وفي حين أن الكثير من هذه الحوادث وقعت في الشوارع والأرصفة، فإن ربعها تقريباً وقع في المنزل.

وقال جيانغ إن التعثر بشيء ما أو السقوط على الدرج يمثل خطراً حقيقياً.



ووجدت دراسته أن العمر كان أحد عوامل الخطر الرئيسية لإصابات المشي المرتبطة بالهاتف.

وقال إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و20 عاما لديهم أعلى نسبة من الإصابات، يليهم البالغون في العشرينات والثلاثينات والأربعينات من العمر، ربما لأن الشباب يستخدمون هواتفهم أكثر من كبار السن.



البقاء آمناً مع الهاتف



إذن كيف يمكنك البقاء آمناً؟ إذا كنت تريد التحقق من هاتفك، أوصى جيانغ بالتوقف للحظة - ويفضل أن يكون ذلك بعيداً عن مسار المشاة الآخرين.

إذا كنت تمشي وتستخدم جهازك في الوقت نفسه، فمن الأفضل الامتناع عن المشي عندما تكون بالقرب من السلالم ومعابر المشاة والتضاريس المزدحمة أو غير المستوية، وهي جميع الأماكن التي من المرجح أن تحدث فيها حوادث، وفقاً لبحثه.



وأضاف: ((حتى الأشخاص اليقظون والواعون يصابون أثناء المشي)). إذا كنت مشتتاً بالهاتف، فأنت بالتأكيد تعرض نفسك لبعض المخاطر.

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