كيف يغير الهاتف الذكي في الأيدي الطريقة التي نمشي بها؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) إن أمضيتَ بعض الوقت ودققت في شارع مزدحم فإنك سترى الرؤوس منحنية والعيون متجهة إلى الأسفل... الجميع ينظرون إلى شاشات هواتفهم.
أخطار هواتف الشارع
وجدت إحدى الدراسات الحديثة التي أجريت على طلاب الجامعات أن ربع
الأشخاص الذين يعبرون تقاطعات الطرقات ((كانوا ملتصقين بجهاز ما)).
وقال واين
جيانغ، أستاذ مساعد في الهندسة بجامعة فلوريدا، والذي شارك في الدراسة:
((لا أعتقد أن الناس يدركون مدى تشتّت انتباههم ومدى تغير وعيهم الظرفي
عندما يمشون ويستخدمون الهاتف))، لدى تعليقه على العلاقة بين استخدام الهاتف
وإصابات المشي.
((عمى غير متقصّد))
وفي الواقع، يمكن لأجهزتنا أن تسبب ما يسميه بعض الخبراء ((العمى غير
المتقصّد)). ووجدت إحدى الدراسات أن المشاركين كانوا أقل عرضة لملاحظة وجود
مهرج يسير بصفاقة على دراجة أحادية العجلة ويتحدث في الهاتف.
والمشكلة ليست فقط في تلك الشاشة التي بين يديك التي تصرف انتباهك، بل
في أن الهاتف يغير حالتك المزاجية، وطريقة مشيتك، ووضعيتك، ويعوق قدرتك على
الانتقال من النقطة ((أ)) إلى النقطة ((ب)) دون التعرض للمشكلات.
كيف ((يكسر)) الهاتف خطوتك
وقال جيانغ إنه عندما نسير ونستخدم الهاتف في الوقت نفسه، فإننا نعدل
بشكل انعكاسي كيفية تحركنا، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط ونيويورك تايمز.
وأظهرت لقطات فيديو للمشاة أن الأشخاص الذين
يستخدمون الهواتف يمشون أبطأ بنسبة 10٪ تقريباً من نظرائهم غير المشتتين.
من جهته يقول باتريك كراولي، مدير المشروع في الجامعة التقنية في الدنمارك،
الذي درس الميكانيكا الحيوية للمشي أثناء استخدام الهاتف: ((إنك ترى عدداً
من التغييرات في المشية التي تعكس التباطؤ... يتخذ الناس خطوات أقصر ويمضون
وقتاً أطول وكلتا القدمين على الأرض)).
يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى إعاقة حركة المرور على الرصيف. إلروي
أغيار، الأستاذ المساعد في علوم التمارين الرياضية في جامعة ألاباما، يقول
إنه إذا كان المشي يشكل جزءا كبيرا من نشاطك البدني اليومي، فإن المشي
بالهاتف قد يكون له تداعيات على لياقتك البدنية.
حمل على الرقبة وعضلات الظهر
إن النظر إلى الهاتف الذكي أثناء المشي - بدلاً من الوقوف بشكل مستقيم -
يمكن أن يزيد أيضاً مقدار الحمل أو القوة الواقعة على الرقبة وعضلات الظهر
العلوية، ما قد يساهم في ظهور أعراض ((رقبة المراسلات النصّية))“text
neck.” .
ويشير البحث في مجلة Gait & Posture إلى أن كل هذا يمكن أن
يقلل التوازن ويزيد خطر التعثر أو السقوط.
الهاتف والحالة المزاجية
كيف يؤثر ذلك على حالتك المزاجية؟ عندما يرغب العلماء في دراسة التوتر،
فإنهم غالباً ما يطلبون من الأشخاص أداء عدة مهام في وقت واحد. وذلك لأن
تعدد المهام هو وسيلة موثوقة لتوتر الناس.
هناك أدلة على أن المشي أثناء استخدام الهاتف يقوم بهذا الأمر أيضاً،
حتى لو لم نكن على علم بذلك في الوقت الحالي.
إذ وجدت إحدى التجارب أنه
كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف أثناء المشي على جهاز المشي،
زادت مستويات الكورتيزول، وهو ما يسمى هرمون التوتر، في الارتفاع.
بحثت دراسة أجريت عام 2023 في الآثار النفسية للمشي في حديقة خارجية
أثناء النظر إلى الهاتف - أو عدم فعل ذلك.
وقالت إليزابيث برودبنت، وهي من
مؤلفي الدراسة وأستاذة علم نفس الصحة في جامعة أوكلاند في نيوزيلندا: ((بشكل
عام، عندما يذهب الناس للنزهة، فإنهم يشعرون بتحسن بعد ذلك، وهذا ما
رأيناه في مجموعة المشي دون استخدام الهاتف)).
وأضافت: ((في مجموعات المشي مع
استخدام الهاتف، تم عكس هذه التأثيرات... فبدلاً من الشعور بمزيد من
الإيجابية بعد المشي، شعر الناس بمقدار أقل من الإيجابية - أقل حماسة، وأقل
سعادة، وأقل استرخاءً)).
انقطاع مستخدم الهاتف عن الطبيعة
وأرجعت هي والمؤلفون المشاركون في دراستها هذه الآثار السلبية إلى
افتقار مستخدم الهاتف إلى الاتصال بالبيئة المحيطة.
من المقبول الآن على
نطاق واسع أن تمضية الوقت في المشي في الأماكن الطبيعية مفيد لمزاجك وصحتك
العقلية.
وقالت: ((يبدو أنه للحصول على هذه الفوائد، من المهم أن ينصب
اهتمامك على البيئة، وليس على هاتفك)).
أخطار تشتّت الانتباه
يدرك معظمنا أن المشي مع استخدام الهاتف يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر،
حتى إن بعض المدن، مثل هونولولو، أصدرت قوانين لكبح جماح المشاة المشتتين.
لكن الأبحاث حول تلك المخاطر كشفت بعض المفاجآت.
وقد دقق بحث جيانغ في العلاقة بين ((المشي المشتت المرتبط بالهاتف))
وزيارات قسم الطوارئ.
وباستخدام البيانات الحكومية الممتدة من عام 2011 إلى
عام 2019، اكتشف هو وزملاؤه ما يقرب من 30 ألف إصابة أثناء المشي ناجمة عن
الهواتف.
وفي حين أن الكثير من هذه الحوادث وقعت في الشوارع والأرصفة، فإن
ربعها تقريباً وقع في المنزل.
وقال جيانغ إن التعثر بشيء ما أو السقوط على
الدرج يمثل خطراً حقيقياً.
ووجدت دراسته أن العمر كان أحد عوامل الخطر الرئيسية لإصابات المشي
المرتبطة بالهاتف.
وقال إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و20 عاما
لديهم أعلى نسبة من الإصابات، يليهم البالغون في العشرينات والثلاثينات
والأربعينات من العمر، ربما لأن الشباب يستخدمون هواتفهم أكثر من كبار
السن.
البقاء آمناً مع الهاتف
إذن كيف يمكنك البقاء آمناً؟ إذا كنت تريد التحقق من هاتفك، أوصى جيانغ
بالتوقف للحظة - ويفضل أن يكون ذلك بعيداً عن مسار المشاة الآخرين.
إذا كنت
تمشي وتستخدم جهازك في الوقت نفسه، فمن الأفضل الامتناع عن المشي عندما
تكون بالقرب من السلالم ومعابر المشاة والتضاريس المزدحمة أو غير المستوية،
وهي جميع الأماكن التي من المرجح أن تحدث فيها حوادث، وفقاً لبحثه.
وأضاف: ((حتى الأشخاص اليقظون والواعون يصابون أثناء المشي)). إذا كنت مشتتاً بالهاتف، فأنت بالتأكيد تعرض نفسك لبعض المخاطر.
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