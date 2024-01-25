مرض فتاك! إصابة مشجعين مغاربة في كوت ديفوار بالملاريا



الملاريا مرض خطير ومميت في بعض الأحيان، يسببه طفيل يصيب عادةً نوعاً معيناً من البعوض الذي يتغذّى على البشر. تحدث الإصابة بمرض الملاريا نتيجة طفيليّات من فصيلة المتصوّرات تسبب المرض، وتنتقل تلك الطفيليات إلى البشر عن طريق لدغات أجناس من بعوضة الأنوفيلة الحاملة للمرض، ويطلق عليها البعض بعوضة الملاريا أو نواقل الملاريا، هناك 5 أنواع من فصيلة المتصورات تسبِّب مرض الملاريا، وأخطرها المتصورة المنجلية وتنتشر في أفريقيا، والمتصورة النشيطة، وهي السائدة في معظم البلدان خارج أفريقيا.



كما أنّ هناك أكثر من 400 نوع من البعوض من جنس الأنوفيلية، من بينها 30 نوعاً ناقلاً للمرض. يبدأ فيه الطفيلي دورة حياته من عند البعوض، وعند لدغ البعوضة الحاملة للطفيلي جسم الإنسان ينتقل الطفيلي إلى الكبد البشري فينمو ويتضاعف. ثم ينتقل لمجرى الدم، ويصيب خلايا الدم الحمراء ويدمرها.



أعراض الملاريا تشبه أعراض الإنفلونزا

تبدأ أعراض الإصابة بمرض الملاريا بعد مرور حوالي 10 إلى 15 يوماً من لدغة بعوضة الملاريا الحاملة للمرض، وقد تصل إلى 30 يوماً. أشهر أعراض الملاريا تتمثَّل في الحمَّى، والصداع، والتقيؤ، والارتجاف، والضعف العام في الجسم. وقد تصاحب هذه الأعراض أعراض وبائية أخرى لدى الأطفال مثل ضيق التنفُّس أو فقر الدم. قد تكون الملاريا معقدة وشديدة، فتتسبب في تدمير خلايا الدم الحمراء، وحدوث فشل كلوي، وفقدان الوعي، وانهيار القلب والأوعية الدموية، وانخفاض نسبة السكر في الدم.



علاج الملاريا

بشكل عام الأدوية المستخدمة للوقاية من الملاريا هي نفسها المستخدمة في علاجه، لذلك بمجرد الشعور بالأعراض عليك زيارة الطبيب مباشرة. أما خطوات الوقاية من المرض فهي:



تغطية جلدك

وضع مستحضر طارد للحشرات على جلدك

رش طارد الحشرات على الملابس

النوم تحت شبكة



وعن إصابة المشجعين المغاربة بالملاريا رغم تعاطيهم اللقاح عند الوصول للأراضي الإيفوارية أو قبل السفر، قال الدكتور المغربي محمد عربوة، في تصريحات صحفية "إن هذا الأمر طبيعي جداً، مثل التلقيح ضد فيروس كورونا".



وأكمل الطبيب ذاته أن تعامل الأجساد البشرية مع فيروس الملاريا يختلف من شخص لآخر، ويتفاوت حسب تفاعل الجهاز المناعي مع اللقاح. -عربي بوست

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