مرض فتاك! إصابة مشجعين مغاربة في كوت ديفوار بالملاريا

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- Alghad Newspaper) أثار انتشار مرض الملاريا خوفاً في نفوس المشجعين الذين سافروا إلى كوت ديفوار لمؤازرة منتخباتهم في بطولة أمم أفريقيا 2023، وانتشر الخوف والذعر بشكل خاص بين مشجعي المنتخب الوطني المغربي، خاصةً بعد إعلان مجموعة من المؤثرين وصناع المحتوى عن إصابتهم بهذا المرض.
الملاريا مرض خطير ومميت في بعض الأحيان، يسببه طفيل يصيب عادةً نوعاً معيناً من البعوض الذي يتغذّى على البشر. تحدث الإصابة بمرض الملاريا نتيجة طفيليّات من فصيلة المتصوّرات تسبب المرض، وتنتقل تلك الطفيليات إلى البشر عن طريق لدغات أجناس من بعوضة الأنوفيلة الحاملة للمرض، ويطلق عليها البعض بعوضة الملاريا أو نواقل الملاريا، هناك 5 أنواع من فصيلة المتصورات تسبِّب مرض الملاريا، وأخطرها المتصورة المنجلية وتنتشر في أفريقيا، والمتصورة النشيطة، وهي السائدة في معظم البلدان خارج أفريقيا.
كما أنّ هناك أكثر من 400 نوع من البعوض من جنس الأنوفيلية، من بينها 30 نوعاً ناقلاً للمرض. يبدأ فيه الطفيلي دورة حياته من عند البعوض، وعند لدغ البعوضة الحاملة للطفيلي جسم الإنسان ينتقل الطفيلي إلى الكبد البشري فينمو ويتضاعف. ثم ينتقل لمجرى الدم، ويصيب خلايا الدم الحمراء ويدمرها.
أعراض الملاريا تشبه أعراض الإنفلونزا
تبدأ أعراض الإصابة بمرض الملاريا بعد مرور حوالي 10 إلى 15 يوماً من لدغة بعوضة الملاريا الحاملة للمرض، وقد تصل إلى 30 يوماً. أشهر أعراض الملاريا تتمثَّل في الحمَّى، والصداع، والتقيؤ، والارتجاف، والضعف العام في الجسم. وقد تصاحب هذه الأعراض أعراض وبائية أخرى لدى الأطفال مثل ضيق التنفُّس أو فقر الدم. قد تكون الملاريا معقدة وشديدة، فتتسبب في تدمير خلايا الدم الحمراء، وحدوث فشل كلوي، وفقدان الوعي، وانهيار القلب والأوعية الدموية، وانخفاض نسبة السكر في الدم.
علاج الملاريا
بشكل عام الأدوية المستخدمة للوقاية من الملاريا هي نفسها المستخدمة في علاجه، لذلك بمجرد الشعور بالأعراض عليك زيارة الطبيب مباشرة. أما خطوات الوقاية من المرض فهي:
تغطية جلدك
وضع مستحضر طارد للحشرات على جلدك
رش طارد الحشرات على الملابس
النوم تحت شبكة
وعن إصابة المشجعين المغاربة بالملاريا رغم تعاطيهم اللقاح عند الوصول للأراضي الإيفوارية أو قبل السفر، قال الدكتور المغربي محمد عربوة، في تصريحات صحفية "إن هذا الأمر طبيعي جداً، مثل التلقيح ضد فيروس كورونا".
وأكمل الطبيب ذاته أن تعامل الأجساد البشرية مع فيروس الملاريا يختلف من شخص لآخر، ويتفاوت حسب تفاعل الجهاز المناعي مع اللقاح. -عربي بوست
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