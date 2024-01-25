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باي باي طبريا.. مقاومة نساء فلسطين تتجاوز الزمن والحدود

1/25/2024 2:39:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت رحلة فيلم "باي باي طبريا" بين المهرجانات بمهرجان فينسيا السينمائي؛ ليجوب بعد ذلك العالم، فعرض في تورنتو ولندن وحتى الجونة، ومؤخرًا عُرض خلال فعاليات بانوراما الفيلم الأوروبي بالقاهرة.
فيلم "باي باي طبريا" الوثائقي من إخراج "لينا سويلم" التي كتبت السيناريو الخاص به مع كل من "نادين ناعوس" و"جلاديوس جوجو" وتظهر فيه والدة المخرجة -الممثلة العالمية- "هيام عباس"، لتحكي للمشاهدين قصة عائلتها، و4 أجيال من النساء الفلسطينيات اللواتي عشن الشتات بأفظع صوره.
4 أجيال من النساء
يبدأ فيلم "باي باي طبريا" بفيديو منزلي للمخرجة، وهي طفلة لم تكمل 3 أعوام من عمرها، تسبح مع أمها في مياه بحيرة طبريا خلال رحلتها الأولى إلى فلسطين، بعدما وُلدت وعاشت بدايات طفولتها في فرنسا.
لا تحمل هذه اللقطة فقط إشارة لعلاقة الأمومة والبنوة التي تربط "لينا سويلم" بوالدتها، ولكنها تبدو كطقس التعميد في الديانة المسيحية، كما لو أن الأم تضع ابنتها في ماء فلسطين لتُدخل في مسام الصغيرة تاريخ بلدها الذي يتم محوه بشكل ممنهج منذ عقود.
قدمت "لينا سويلم" في فيلمها قصتين متوازيتين، الأولى عن نساء عائلتها عبر 4 أجيال متوالية، بينما في الخلفية تظهر السردية الأهم، وهي قصة بطلتها فلسطين ما قبل النكبة وحتى اليوم.
استخدمت المخرجة مصادر عدة لفيلمها، بداية من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المنزلية وقصائد "هيام عباس" الشعرية، والحوار المباشر مع الشخصيات الفيلمية والصور والفيديوهات التوثيقية لفلسطين ما قبل النكبة وما بعدها، ولكن كل هذه الأدوات تتناغم مع بعضها البعض مثل لوحة من الفسيفساء، مجرد قطع حجارة ملونة صغيرة، ولكن في النهاية تصنع لوحة خلابة، لوحة يتداخل فيها تاريخ عائلي مع تاريخ المنطقة العربية بالكامل.
تبدأ قصة "لينا سويلم" بالجدة الكبرى، جدة والدتها "هيام عباس"، وهي السيدة "أم علي"، المرأة التي نزحت من منزلها خلال النكبة، مصطحبة أولادها الـ8 وزوجها "حسني"، لتفقد الزوج بعد قليل، فلم يتحمل قلبه ألم ترك ماضيه خلفه.
ظل "حسني" يسأل الرائح والغادي، هل رأيت منزلي؟ هل رأيت بقرتي؟ ثم مات كمدا، ثم تفقد ابنتها "حسنية" وقد فرقت بينهما الحدود الجغرافية، فـ"حسنية" نزحت إلى أحد مخيمات سوريا، بينما ذهبت "أم علي" مع باقي أولادها إلى "دير حنا"، لتعليمهم باستخدام ماكينة الخياطة، وتبني لنفسها حياة جديدة، وتظهر في أحد الفيديوهات وهي تصفف خصلات شعرها البيضاء وتقول إنها لم تشعر بالسعادة منذ فارقت منزلها وأرضها.
يتمثل الجيل التالي في الجدة "نعمات"، التي نزحت وهي طالبة في كلية المعلمات، التي كان ينتظر منها تقديم الجيل الأول من المعلمات الفلسطينيات، ولكن أتت النكبة لتخرب كل الخطط، وانتقلت مع أمها إلى "دير حنا"، وفيها تزوجت وعملت كمعلمة وأنجبت عشرة أولاد وبنات، منهم "هيام عباس" التي تتسلم الشعلة من الأم، وتزيد غربتها غربة، بعدما قررت هدم آمال أسرتها بأن تصبح محامية أو طبيبة، وتتعلم التصوير الفوتوغرافي، ثم تترك فلسطين إلى فرنسا باحثة عن مستقبلها كممثلة.
ويأتي الجيل الرابع متمثلًا في "لينا سويلم" نفسها، نصف فلسطينية نصف جزائرية، تعلمت معنى الاحتلال من قصص عائلتها التي ظلت تزورها كل عام في فلسطين، وتشربت الحزن الذي ينتقل مثل إرث ثقيل من جيل لجيل، لتقدمه في النهاية في صورة فيلم سينمائي شديد العذوبة.
الشخصي والسياسي
تتبعت "لينا سويلم" قصة عائلة والدها المهاجرة من الجزائر إلى فرنسا في فيلمها الأول "جزائرهم"، والذي ركز بصورة خاصة على جدتها وجدها، وكيف تأقلما على مر السنوات مع فكرة عدم العودة لبلادهم، التي تركاها وهما يظنان أنهما ذاهبان في رحلة مؤقتة، ليستقرا بعيدا عن كل ما ألفاه في الفصل الأول من حياتهما.
تتخذ المخرجة "لينا سويلم" من مصطلح الشخصي سياسي (The personal is political) منهجا لها في أفلامها الوثائقية. ويؤكد هذا المصطلح على العلاقات بين التجربة الشخصية والبنى الاجتماعية والسياسية الأكبر منها، فقصة العائلة الجزائرية المهاجرة لفرنسا هي الواجهة لقصة أكبر حول الفترة المضطربة التي هاجر فيها الجزائريون إلى فرنسا على الرغم من الحرب الدائرة بين البلدين على الاستقلال، وكيف تأقلم هؤلاء المهاجرون في الغربة وصنعوا لأنفسهم مجتمعا خاصا داخل المجتمع المعادي.
تشتبك القصة مع هموم المرأة العربية متمثلة في الجدة، التي تزوجت وهي ما تزال مراهقة من رجل لا تعرفه، وتركت معه عائلتها وأرضها، لتعيش حياة لم تحبها لنصف قرن تقريبا قبل أن تنفصل عنه، لتبدأ من جديد وهي تدخل الفصل الأخير من حياتها.
يبدو فيلم "باي باي طبريا" كما لو أنه يركز على تاريخ أسرة فلسطينية من 4 أجيال، إلا إنه في الحقيقة مرآة لحياة الفلسطينيين قبل وبعد النكبة، فيمكن تغيير اسم "أم علي" إلى اسم أي امرأة أخرى لنجد أننا أمام نفس الشخصية التي شكلها النزوح والبدء من جديد في أرض غريبة، مع تربية الأبناء، ومقاومة الاحتلال.(الجزيرة نت)

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